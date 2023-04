Der Monat April hält eine Vielzahl an spannenden Serien-Neustarts parat. Außerdem kehren beliebte Serien wie "Grey's Anatomy" oder "Immer für dich da" mit neuen Staffeln zurück. Die Serien-Highlights auf Netflix, Sky, Amazon und Co.

Im April startet die mit Spannung erwartete Boris-Becker-Doku "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" auf dem Streamingdienst Apple TV+. Beliebte Serien wie "Grey's Anatomy", "Immer für dich da" oder "The Marvelous Mrs. Maisel" kehren mit neuen Staffeln auf die Bildschirme zurück. Am Ende des Monats steht mit "Citadel" ein veritables Action-Highlight von Amazon Prime Video an. Die bedeutendsten neuen Serien und Serien-Staffeln des Monats in der Übersicht.

"Beef": Ab 6. April bei Netflix

Der Serienmonat April beginnt mit der unterhaltsamen, schwarzhumorigen Comedy-Serie "Beef" auf dem Streamingdienst Netflix. Der oscarnominierte ehemalige "The Walking Dead"-Star Steven Yeun (39) und Ali Wong ("Birds of Prey", 40) spielen in "Beef" zwei Menschen, die wegen einer Nichtigkeit im Straßenverkehr aneinandergeraten. Statt den Vorfall zu vergessen, steigern sich der erfolglose, mit Komplexen behaftete Handwerker Danny Cho (Yeun) und die erfolgreiche Selfmade-Unternehmerin Amy Lau (Wong) in eine veritable Raserei. In der Folge setzen sie alles daran, das Leben des jeweils anderen zu zerstören.

"Tender Hearts": Ab 6. April auf Sky und Wow

Auf Sky und dessen Streamingdienst Wow startet am 6. April die humoristische deutsche Science-Fiction-Serie "Tender Hearts". Games-Programmiererin Mila (Friederike Kempter, 43) bestellt sich nach einigen erfolglosen Dates einen sogenannten Lovedroid. Der humanoide Roboter Friendly Bo (Madieu Ulbrich) ist nicht nur intelligent und einfühlsam, sondern kann auch jegliche weiteren Wünsche erfüllen. Milas Umfeld rund um Schwester Anja (Heike Makatsch, 51) reagiert verblüfft, doch kann ein Android wirklich glücklich machen?

"Boom! Boom! The World vs. Boris Becker": Ab 7. April auf Apple TV+

Am 7. April startet auf dem Streamingdienst Apple TV+ die mit Spannung erwartete zweiteilige Dokumentarserie "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker". Im Mittelpunkt stehen Karriere und Privatleben der deutschen Tennis-Legende Boris Becker (55). Einem ersten Trailer nach zu urteilen spricht Becker vor der Kamera unter anderem über Erfolgsdruck nach seinem sensationellen Wimbledon-Sieg im Alter von nur 17 Jahren. Auch Beckers erste Ehefrau Barbara Becker (56) kommt im Trailer zu Wort.

Zudem interviewte Oscarpreisträger und Regisseur Alex Gibney (69) Becker in der Woche vor seiner Verurteilung wegen Insolvenzverschleppung in England.

"Transatlantic": Ab 7. April bei Netflix

Ebenfalls am 7. April startet bei Netflix die historische Miniserie "Transatlantic", die im Frankreich des Jahres 1940 spielt. Die Show von "Unorthodox"-Serienschöpferin Anna Winger (53) erzählt die wahre Geschichte des US-amerikanischen Journalisten Varian Fry (1907-1967), der während des Zweiten Weltkriegs zahlreichen prominenten Künstlern und Autoren wie etwa Hannah Arendt, Max Ernst, Marcel Duchamp oder Marc Chagall zur Flucht aus dem von den Nazis besetzten Europa verhalf.

Die Hauptrolle in der siebenteiligen Produktion übernimmt Cory Michael Smith ("Call Jane", 36). "Community"-Star Gillian Jacobs (40) spielt die wohlhabende Erbin Mary Jayne Gold, während Corey Stoll ("House of Cards", 47) mit Graham Patterson den US-amerikanischen Konsul in Marseille verkörpert. Die deutschen Darsteller Moritz Bleibtreu, Alexander Fehling und Jonas Nay komplettieren das internationale Ensemble der Netflix-Produktion.

"Succession": Staffel vier ab 11. April auf Sky und Wow

Nachdem die englische Originalversion der vierten und letzten "Succession"-Staffel schon auf Sky sowie dessen Streamingdienst Wow zur Verfügung steht, startet am 11. April auch die synchronisierte Fassung der mit bislang 13 Emmys ausgezeichneten Show. In den neuen Episoden aus Staffel vier rückt der Verkauf des Medienkonzerns Waystar RoyCo an den Tech-Visionär Lukas Matsson (Alexander Skarsgård, 46) immer näher - und schürt in der Familie Roy existenzielle Ängste und Spaltungen.

"The Marvelous Mrs. Maisel": Staffel fünf ab 14. April bei Amazon Prime Video

Die fünfte und leider auch finale Staffel der mit insgesamt 20 Emmys ausgezeichneten Erfolgsshow "The Marvelous Mrs. Maisel" steht an. In den abschließenden Episoden ist die von Rachel Brosnahan (32) gespielte Titelfigur nach einigen professionellen Rückschlägen ihrem ersehnten Erfolg näher denn je, nur um herauszufinden, dass sie immer noch ein gutes Stück Arbeit vor sich hat. Ein langer Trailer stimmt auf die Rückkehr der amüsanten Comedy-Serie ein.

"Grey's Anatomy": Staffel 19 ab 24. April auf ProSieben

Fans der äußerst langlebigen Krankenhaus-Serie "Grey's Anatomy" müssen jetzt ganz stark sein. Denn mit der neuen, 19. Staffel, die am 24. April auf ProSieben ihre Free-TV-Premiere feiert, steht das letzte Kapitel mit Serienstar Ellen Pompeo (53) als Hauptdarstellerin an. Nur in acht Episoden aus Staffel 19 ist Pompeo noch als Meredith Grey mit von der Partie. Doch die 53-Jährige soll auch in der bereits bestätigten 20. "Grey's Anatomy"-Staffel von Zeit zu Zeit als Gaststar vorbeischauen.

Jeweils eine Woche vor der Ausstrahlung auf ProSieben starten die neuen Folgen auf Joyn und beim Streamingdienst Disney+.

"Seattle Firefighters": Staffel sechs ab 24. April auf ProSieben

Ebenfalls ab 24. April erscheinen neue Episoden aus der sechsten Staffel des "Grey's Anatomy"-Ablegers "Seattle Firefighters" auf ProSieben. Zum Start gibt es ab 20:15 Uhr ein Crossover-Event, da "Grey's Anatomy" und "Seattle Firefighters" in ihren jeweiligen Staffel-Premieren inhaltlich miteinander verknüpft sind: Ein heftiger Tornado zieht eine Spur der Verwüstung durch Seattle. Die Männer und Frauen der Seattle Fire Station 19 eilen zur Hilfe, und bringen Verletzte ins Grey Sloan Memorial Hospital.

Auch neue "Seattle Firefighters"-Episoden erscheinen jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung auf Joyn und beim Streamingdienst Disney+.

"Poker Face": Ab 24. April auf Sky und Wow

Freunde klassischer Krimi-Unterhaltung kommen bei der komödiantischen Crime-Serie "Poker Face" auf ihre Kosten. "Matrjoschka"-Hauptdarstellerin Natasha Lyonne (43) spielt Hobby-Detektivin Charlie Cale, die sofort erkennt, wenn ihr Gegenüber lügt. Auf der Flucht vor ihrem ehemaligen Chef reist Charlie durch die USA, und löst auf ihrem Roadtrip unterhaltsame Kriminalfälle.

Hinter "Poker Face" steckt Serienschöpfer und Regisseur Rian Johnson (49), der zuletzt "Glass Onion: A Knives Out Mystery" zu Netflix brachte, und hier erneut sein Krimi-Talent unter Beweis stellt. Eine illustre Reihe von Gast-Darstellern komplettiert das Schauspiel-Ensemble. Unter anderem sind Adrien Brody, Nick Nolte, Ron Perlman und Chloë Sevigny mit von der Partie. Eine zweite Staffel ist auch bereits vom US-Streamingdienst Peacock bestellt.

"Immer für dich da": Zweiter Teil von Staffel zwei ab 27. April bei Netflix

Auf Netflix können Zuschauerinnen und Zuschauer ab dem 27. April das letzte Kapitel der beiden besten Freundinnen Tully (Katherine Heigl, 44) und Kate (Sarah Chalke, 46) erleben. Die sieben abschließenden Episoden des zweiten Teils von Staffel zwei zeigen erneut hochemotionale Abenteuer der beiden Hauptfiguren in verschiedenen Jahrzehnten, wobei Kate mit ihrer schweren Brustkrebserkrankung kämpft, und sich nach einer Aussöhnung mit Tully sehnt. Ein längerer Trailer, der bislang nur auf Englisch erschienen ist, stimmt auf den bevorstehenden Serien-Abschied ein.

"Citadel": Ab 28. April bei Amazon Prime Video

Bei Amazon Prime Video steht am Monatsende ein veritables Action-Highlight an. Hinter der starbesetzten Agenten-Serie "Citadel" stecken als ausführende Produzenten und Regisseure die "Avengers: Infinity War"- und "Avengers: Endgame"-Macher Joe (51) und Anthony Russo (53). Erzählt wird die Geschichte zweier Geheimagenten mit Gedächtnisverlust. Mason Kane ("Game of Thrones"-Star Richard Madden, 36) und Nadia Sinh (Priyanka Chopra, 40) versuchen für die titelgebende Spionage-Agentur, ein Syndikat namens Manticore zu bekämpfen.

Mit einem Budget von über 200 Millionen US-Dollar ist "Citadel" einer der teuersten Serien aller Zeiten. Staffel zwei ist bereits bestätigt. Einen Vorgeschmack auf die Großproduktion bietet ein ausführlicher Trailer zur Serie.