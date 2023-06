Die "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi dreht wieder für die RTL-Serie. Zuletzt war sie im Februar am Set, bevor sie wegen ihrer Teilnahme an "Let's Dance" pausierte.

Gute Zeiten für "GZSZ"-Fans: Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (34) dreht wieder - denn ihre Serienrolle Laura lebt. Das teilt der Sender RTL mit. Im Februar hatte sie sich wegen ihrer Teilnahme an "Let's Dance" vorerst von der Daily Soap verabschiedet.

"Erstmal hab' ich jedem eine herzliche Umarmung gegeben"

"Die Rückkehr in die Studios von 'GZSZ' fühlt sich für mich wie nach Hause kommen an", sagt Kavazi laut der Pressemitteilung. "Ich habe alle vom Team sehr vermisst. Erstmal hab' ich jedem eine herzliche Umarmung gegeben." Drei Monate ohne die Serie sei eine lange Zeit gewesen und die Sehnsucht auf das Comeback "in den letzten Wochen schon sehr groß".

Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Unklaren gelassen worden, ob ihre Rolle Laura nach einem Flugzeugabsturz noch lebt. Doch die Schauspielerin erklärt, dass sich Laura eine Auszeit nehmen wollte und nun einen Neustart wagt: "Laura ist mit einem Knall gegangen und wird mit einem Knall zurückkehren: Verändert, auch optisch, und verunsichert. Wie wird ihr Umfeld auf sie reagieren?"

Auch ihr dreijähriger Sohn tanzt

Sie selbst habe während ihrer Auszeit vor allem ihre Kolleginnen und Kollegen und das Drehen vermisst. Ihre Teilnahme an der RTL-Show "Let's Dance" habe sie aber auch sehr genossen: "Die Zeit war unfassbar aufregend und es war eine der schönsten Zeiten, die ich je bei einem anderen TV-Projekt hatte." Kavazi belegte den siebten Platz der diesjährigen Staffel. Sie wolle weiterhin Tanzstunden nehmen und dafür auch ihren Mann auf das Parkett holen. "Die mache ich erstmal alleine, aber Tom und ich haben tatsächlich vor, mal gemeinsam einen Tanzkurs zu machen. Darauf freue ich mich schon sehr."

Seit 2018 ist sie mit dem Schauspieler und Musiker Tom Beck (45) verheiratet, die beiden haben einen gemeinsamen Sohn (3). Auch der Kleine habe von der Tanz-Show profitiert. "Mein Sohn ist dem Tanzen durch 'Let's Dance' auch nähergekommen." Bei dem Lied "Flowers" von Miley Cyrus fange er immer an, sich zu bewegen. "Er war bei der Generalprobe im Studio, als ich zu dem Lied meinen Cha-Cha-Cha getanzt habe und seitdem ist er hin und weg."

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" läuft seit 30 Jahren. Die Serie ist montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL zu sehen sowie eine Woche vorab auf RTL+.