Gibt es im "Sex and the City"-Ableger "And Just Like That..." doch noch ein Happy End für Carrie und Aidan? Die von Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker veröffentlichten Bilder sehen zumindest vielversprechend aus ...

Gute Nachrichten für alle "Sex and the City"-Fans, die nie ganz über die Trennung von Carrie Bradshaw und Aidan Shaw hinweggekommen sind: Im Spin-off "And Just Like That ..." scheinen die beiden ihr Liebescomeback zu feiern. Das deuten neue Fotos auf dem Instagram-Kanal von Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker (57) an. Darauf ist ihre Figur Carrie eng umschlungen beim Küssen mit ihrem Ex Aidan (gespielt von John Corbett, 61) zu sehen. Die vielversprechende Bildunterschrift zu den nächtlichen Aufnahmen aus New York lautet: "Das ist keine Übung".

Der offizielle Instagram-Account der HBO-Serie veröffentlichte ähnliche Fotos und schrieb dazu: "Und einfach so ist Carrie wieder auf den Zehenspitzen."

Die Fans, darunter zahlreiche Prominente, sind außer sich vor Freude. "Ich flippe aus", kommentierte Moderator Andy Cohen (54) Sarah Jessica Parkers Beitrag. "Nie im Leben", schloss sich eine ungläubige Gwyneth Paltrow (50) an. Schauspielerin Rachael Harris (55) hinterließ ein kurzes "tot".

Nicht das erste gemeinsame Foto

Bereits vor einigen Wochen durften die Fans einen Blick auf die Reunion von Carrie und Aidan werfen. Ein ebenfalls bei Instagram veröffentlichtes Foto zeigte Sarah Jessica Parker und John Corbett in ihren altbekannten Serien-Rollen mitten auf einer Straße in New York City. Dabei stach ein Detail ins Auge: Die beiden hielten Händchen. "Psst. Sagt es niemandem", hieß es dazu in dem Post.

Wann die neuen Folgen erscheinen werden, ist bislang noch unklar. Seit März 2022 steht fest, dass es eine zweite Staffel von "And Just Like That ..." geben wird.