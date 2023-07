Eigentlich wurden Prinz Harry und Herzogin Meghan für ihre Doku-Serie "Harry & Meghan" gute Chancen auf eine Emmy-Nominierung eingeräumt - daraus wurde nichts. Dafür sind sie bei den HCA TV Awards berücksichtigt worden.

Bei den Emmy-Awards ist die Dokumentation von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) übergangen worden, dafür darf sich das Paar über eine Nominierung bei den HCA TV Awards freuen. Die Netflix-Doku "Harry & Meghan" ist bei den TV Awards der Hollywood Critics Association in der Kategorie "Best Streaming Nonfiction Series" nominiert.

Bei den HCA TV Awards stehen die Sussexes in einer Reihe mit dem Tierfilm "Ein Planet vor unserer Zeit" und der US-Serie "Rainn Wilson and the Geography of Bliss", in der sich ein Schauspieler auf die Suche nach dem Glück macht. Weitere Konkurrenz ist die Reality-Show "Rennervations" mit Jeremy Renner (52), die von Oprah Winfrey (69) produzierte Doku-Serie "1619 Project" über die Geschichte der Sklaverei in den USA und ihre Auswirkungen und die Apple-TV+-Reisedoku "Urlaub wider Willen mit Eugene Levy".

The 2023 HCA TV Awards nominees for Best Streaming Nonfiction Series are:



Harry & Meghan

Prehistoric Planet 2

Rainn Wilson and the Geography of Bliss

Rennervations

The 1619 Project

The Reluctant Traveler with Eugene Levy #HCATVAwards #NonfictionSeries pic.twitter.com/tF7eiRxMCv — Hollywood Critics Awards (@HCAcritics) July 11, 2023

Sechsteilige Serie gab intime Einblicke

In ihrer sechsteiligen Netflix-Serie hatten Meghan und Harry im Dezember 2022 intime Einblicke in ihre Beziehung und ihr problematisches Verhältnis zum britischen Königshaus gegeben. Experten hatten ihnen dafür gute Chancen auf eine Emmy-Nominierung eingeräumt.

Außer beim Thema "Harry & Meghan" überschneiden sich die Nominierungen der HCA TV Awards mit denen der Emmys zu einem großen Teil: So sind etwa die Serien "Beef", "The Last of Us", "Dahmer", "The White Lotus", "Succession" und "Wednesday" bei beiden Award-Listen unter den (vielfach) Nominierten.

Die Gewinner der HCA TV Awards werden zwischen dem 18. und 25. Juli von einer Jury gewählt. Wann die Verleihungs-Zeremonie stattfindet, ist noch nicht bekannt.