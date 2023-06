Kontroverser Talk am Montag: TV-Moderator Louis Klamroth bespricht seit Anfang des Jahres als Nachfolger von Frank Plasberg in seiner Runde "hart aber fair" aktuelle Themen. Hier verraten wir Ihnen alles Wichtige zur Sendung.

Diese Gäste sind bei Louis Klamroth

Das Thema in dieser Woche: "Selbst das Wasser wird zur Waffe: Keine Chance auf Frieden in der Ukraine?"

Am Montag, 12. Juni, 21.00 Uhr, sind folgende Gäste eingeladen:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses)

Ralf Stegner (SPD, Bundestagsabgeordneter)

Katja Gloger (Journalistin und Russlandexpertin)

Sönke Neitzel (Militärhistoriker)

Alexander Rodnyansky (Berater des ukrainisches Präsidenten Wolodymyr Selenskyj)

Ina Ruck (Leiterin des ARD-Fernsehstudios in Moskau)

"Hart aber fair": Sendetermine

Louis Klamroth wurde 1989 in Hamburg geboren. Er ist der Sohn des Schauspielers Peter Lohmeyer. 2003 standen beide gemeinsam für den Kinoerfolg "Das Wunder von Bern" vor der Kamera. Ab 2016 moderierte Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, Am 9. Januar 2023 trat er die Nachfolge von Frank Plasberg an.

"hart aber fair" läuft am Montag im Ersten und beginnt in der Regel um 21.00 Uhr. Interessierte können sich während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen. Eine Wiederholung der jeweiligen Sendung gibt es unter anderem bei tagesschau24 am Dienstag nach der Erstausstrahlung um 20.15 Uhr.

Hart aber fair. So wurden einst entschlossene Verteidiger auf dem Fußballplatz beschrieben, die mit allen legitimen Mitteln das Tor zu schützen wussten. Heute verbindet Deutschland damit eine der etabliertesten, aber durchaus auch umstrittensten politischen Talkshows des Landes. "hart aber fair" ist nicht als Gespräch angelegt. Die Gäste sitzen sich nicht gegenüber oder in einer Runde, sie sitzen nebeneinander und stellen sich im Wechsel den Fragen des neuen Moderators Louis Klamroth. Er trat Anfang des Jahres die Nachfolge von Frank Plasberg an.

Von 2001 bis 2007 lief die Sendung im Dritten Programm des WDR. Seitdem wird sie im Ersten gezeigt. Gegen Ende holt Klamroth in der Regel Zuschauerreaktionen bei seiner Mitarbeiterin Brigitte Büscher ein. Am folgenden Tag veröffentlicht die Redaktion im Internet den "Faktencheck", in dem strittige Aussagen überprüft werden.