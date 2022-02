Neue Folgen mit Zendaya als Rue Bennett: HBO hat für den Serien-Hit "Euphoria" eine dritte Staffel angekündigt.

Gute Neuigkeiten für Fans des Serien-Hits "Euphoria": Das Drama um Rue Bennett (Zendaya, 25), Jules Vaughn (Hunter Schafer, 23) und Co. geht weiter. HBO hat in einer Pressemitteilung bestätigt, dass die Serie um eine weitere Staffel verlängert wird. Die neuen Folgen der zweiten Staffel sind hierzulande gerade bei Sky und Sky Ticket verfügbar.

Francesca Orsi, Executive-Vice-President von HBO, schwärmt nur so von Serienschöpfer Sam Levinson (37) und Hauptdarstellerin Zendaya. Sie und der gesamte Cast der Serie seien in "Staffel zwei zu ganz großer Form aufgelaufen, haben erzählerische Konventionen und Formen in Frage gestellt und dabei doch das Herz der Serie bewahrt", heißt es in einem Statement. "Wir könnten nicht stolzer darauf sein, mit diesem begabten, unglaublich talentierten Team zusammenzuarbeiten und unsere gemeinsame Reise mit ihnen in Staffel drei fortzusetzen."

Finale von Staffel zwei kommt Ende Februar

Wann die dritte Staffel erscheinen wird, ist noch unklar. Das Finale der zweiten Staffel wird voraussichtlich in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar gezeigt.