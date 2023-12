Nach der Auslosung der Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft in Hamburg steht nun auch fest, bei welchen Sendern Fans im kommenden Sommer am Fernseher live dabei sein können.

Einige Fußballfans werden sich das Startdatum zur Europameisterschaft im kommenden Jahr wohl schon im Kalender angestrichen haben. Wie ARD und ZDF nun kurz nach Auslosung der Endrunden-Gruppen mitteilen, können Zuschauerinnen und Zuschauer das Eröffnungsspiel am Freitag, 14. Juni, ab 21:00 Uhr live im Zweiten sehen.

Bei der Heim-EM 2024 trifft Gastgeber Deutschland in Gruppe A im ersten Match in München auf das Team aus Schottland. Die beiden anderen Spiele der DFB-Elf zeigt das Erste. Am 19. Juni läuft die deutsche Nationalmannschaft in Stuttgart ab 18:00 Uhr gegen Ungarn auf. Vier Tage später, am 23. Juni, findet das Match gegen die Schweiz ab 21:00 Uhr in Frankfurt statt.

ARD und ZDF zeigen auch Endrundenspiele mit deutscher Beteiligung

Sollte sich das DFB-Team bis in die K.o.-Runde kämpfen, werden ARD und ZDF auch die weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung ausstrahlen. Das ZDF zeigt dann entsprechend das Achtel- und das Halbfinale. Das Erste übernimmt das Viertelfinale und das Endspiel am 14. Juli ab 21:00 Uhr in Berlin.

Am vergangenen Samstag war in Hamburg die Gruppenphase der Europameisterschaft 2024 ausgelost worden. Titelverteidiger Italien trifft in Gruppe B auf Albanien, Kroatien und Spanien. Alle Teams stehen jedoch noch nicht für die EM fest. Die drei Sieger der Play-offs zur Euro 2024, deren finale Spiele am 26. März 2024 stattfinden, werden auf die Gruppen D bis F verteilt und bekommen es dort unter anderem mit Frankreich (Gruppe D) und Portugal (Gruppe F) zu tun.