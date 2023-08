In wenigen Wochen startet der "John Wick"-Ableger "The Continental". Ein neuer Trailer zeigt Mel Gibson nun als Bösewicht Cormac. In Deutschland läuft die Miniserie bei Amazon Prime Video.

Keanu Reeves (58) wird wohl nicht in "The Continental" auftauchen, trotzdem verspricht ein neuer Trailer zu dem "John Wick"-Ableger mächtig Action, wie man sie auch aus der beliebten Filmreihe gewohnt ist. In dem Vorschauvideo sehen Fans dafür Mel Gibson (67), der in der Miniserie den mysteriösen Bösewicht Cormac verkörpert. Es ist Gibsons erster größerer Auftritt in einem TV-Format seit der Sitcom "Complete Savages" aus dem Jahr 2004.

"The Continental": Zurück in die 1970er

Die dreiteilige Miniserie "The Continental: From the World of John Wick" zeigt die Vorgeschichte des aus der Filmreihe bekannten Auftragskiller-Hotels aus der Sicht des Hotelmanagers Winston Scott, der von Colin Woodell (31) dargestellt wird. Sie spielt in den 1970er Jahren in New York, rund 40 Jahre vor den Ereignissen aus der Kinoreihe. In den Filmen verkörpert Ian McShane (80) den alten Winston Scott.

Neben Woodell und Gibson sind unter anderem Ayomide Adegun, Jeremy Bobb, Ben Robson, Jessica Allain, Peter Greene, Mishel Prada und Kate Nhung zu sehen. Bei zwei der drei Episoden übernahm der leitende Produzent Albert Hughes die Regie, für die andere ist Charlotte Brändström verantwortlich, die unter anderem auch zwei Episoden von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" inszeniert hat.

In den USA schauen Action-Fans über den Streamingdienst Peacock ab dem 22. September rein. Teil zwei und Teil drei von "The Continental: From the World of John Wick" erscheinen am 29. September und 6. Oktober. In Deutschland übernimmt Amazon Prime Video die Ausstrahlung.