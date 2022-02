Tim Mälzer hat sich am Sonntagabend mit "Kitchen Impossible" in diesem Jahr zurückgemeldet. Nur zwei Primetime-Konkurrenten musste er sich geschlagen geben.

Zur Primetime am Sonntagabend (6. Februar) hat sich Tim Mälzer (51) zum ersten Mal in diesem Jahr mit "Kitchen Impossible" bei VOX zurückgemeldet. Ein Auftakt nach Maß für die Küchenshow, wie aus den Einschaltquoten hervorgeht. Beim Publikum ab drei Jahren kam "Kitchen Impossible" auf 12,5 Prozent Marktanteil, was rund 1,5 Millionen Zuschauerinnern und Zuschauer bedeutete. Zwischen 14 und 49 Jahren waren es 0,84 Millionen, wie der Sender bekanntgab.

Mälzer musste sich "DWDL" zufolge nur zwei Formaten zur besten Sendezeit beugen. Auf Platz zwei landete RTL mit seiner Wiedersehensshow von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit 2,91 Millionen Zusehenden. Ganz oben thront natürlich der "Tatort: Vier Jahre" im Ersten. 9,37 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten den Ermittlern aus Köln zu, was 27,8 Prozent entsprach.