Giovanni Zarrella präsentiert am Samstagabend seine "Giovanni Zarrella Show" im ZDF. Kurz davor fließen bei dem Moderator die Tränen - aus einem bestimmten Grund.

Die dritte Ausgabe der Live-Sendung "Die Giovanni Zarrella Show" (12. Februar, 20:15 Uhr, ZDF) steht in den Startlöchern. Gastgeber Giovanni Zarrella (43) kommen kurz vor der Show die Tränen, wie er bei Instagram mit einem rührenden Selfie verrät.

"Es sind Tränen der Freude und Dankbarkeit", offenbart Zarrella, dessen wässrige Augen auf dem Foto deutlich zu sehen sind. "Ich möchte diesen Moment mit euch teilen. Weil ich transparent mit euch sein will. Weil ihr mich seit Jahren begleitet. 21 gemeinsame Jahre", erklärt er seinen Fans. "Ich sitze hier schon den ganzen Morgen und höre die Songs, die ich heute Abend in der Show singen darf. [...] Und natürlich denke ich auch an Momente in der Vergangenheit, an Jahre, in denen das, was heute Abend wieder passiert, undenkbar weit weg war."

Giovanni Zarrella bedankt sich bei Unterstützern

Er sei dankbar dafür, "dass es Menschen gibt, die mir vertrauen und so eine große Aufgabe in die Hände legen. Dafür, dass auch in Momenten der Verzweiflung und des Misserfolgs ein Teil von mir immer weiter an mich geglaubt hat." Am Ende richtet er noch eine Botschaft an seine Community: "Glaubt an euch. Glaubt dem Teil in euch, der euch positiv füttert! Egal was andere sagen. [...] Egal wie weit ein Ziel manchmal entfernt scheint oder wie verrückt eine Idee klingt. Haltet fest an was euch wichtig ist. Haltet fest an was ihr liebt."

"Die Giovanni Zarrella Show" aus Halle an der Saale wird laut Sender ganz "im Zeichen der Liebe in all ihren Facetten" stehen. Für die ZDF-Sendung zugesagt haben unter anderem die Veteranen Howard Carpendale (76), Vicky Leandros (69), Matthias Reim (64) und Nino de Angelo (58). Weitere Schlagergrößen sind Francine Jordi (44), DJ Ötzi (51) und Sonia Liebing (32). Die Pop-Stars Wincent Weiss (29) und Lea (29) sind ebenfalls dabei. Außerdem zu Gast sind "Bergdoktor"-Star Mark Keller (56) und das Ensemble des Musicals "Aladdin".