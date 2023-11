"Let's Dance"-Star Oana Nechiti schwingt bei "Rote Rosen" das Tanzbein. Die Tänzerin wird Ende November in einigen Folgen der beliebten ARD-Telenovela zu sehen sein.

"Let's Dance"-Star Oana Nechiti hat ihre erste Schauspielrolle an Land gezogen. Bereits seit Längerem ist bekannt, dass die Profitänzerin für die ARD-Telenovela "Rote Rosen" (montags bis freitags im Ersten) vor der Kamera stand. Jetzt sind mehr Details bekannt: Die Folgen mit Nechiti werden zwischen 24. und 29. November ausgestrahlt.

Ein erstes Foto vom Set zeigt Nechiti Hand in Hand mit Schauspieler Hakim-Michael Meziani (56). In einer dazugehörigen Pressemitteilung heißt es: "Am Set schwebte Oana Nechiti auch abseits der offiziellen Dreharbeiten mit dem ein oder anderen Darsteller über's Parkett."

Darum geht's in den "Rote Rosen"-Folgen mit Oana Nechiti

In "Rote Rosen" wird Nechiti als Tanzoach zu sehen sein. Carla (Maria Fuchs, 48) plant ein Tanz-Event in ihrem Restaurant, um dessen Image aufzupolieren. Der eifersüchtige Gunter (Hermann Toelcke, 70) soll als neuer Besitzer des "Carlas" dabei ausgerechnet mit seinem Konkurrenten Silvio (Alberto Ruano, 49) zusammenarbeiten. Gunter will bei dem Charity-Tanz-Event Merle (Anja Franke, 59) beeindrucken und bittet kurzerhand Oana um ein Salsa-Coaching. Merle ist amüsiert über so viel Engagement. Und Gunter fühlt sich bestätigt, als Merle ihn zum Abschlusstanz als Tanzpartner aussucht. Bis Carla ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholt...