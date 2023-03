Der erste Teaser-Trailer zum Comedyshow-Hit "LOL: Last One Laughing" ist da. Und er verheißt nichts Gutes für Neuzugang Joko Winterscheidt.

Die vierte Staffel der Comedyshow "LOL: Last One Laughing" startet am 6. April bei Amazon Prime Video. Einen kleinen Vorgeschmack liefert nun der erste Teaser-Trailer, den unter anderem Gastgeber Bully Herbig (54) mit dem Kommentar "Festhalten! Die 'Vierte' kommt!" auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat.

Bully Herbig: "Keiner darf lachen, außer Sie und ich"

Zu sehen sind die Protagonistinnen und Protagonisten der neuen Ausgabe, wie sie um das Ziel der Show ringen, sich länger als alle anderen Teilnehmenden das Lachen zu verkneifen. Und wie sie umgekehrt versuchen, die Konkurrenz zum Schmunzeln, Lächeln oder Lachen zu bringen. "Zehn Kandidaten. Sechs Stunden. Und keiner darf lachen, außer Sie und ich", fasst Bully die Formalien im Trailer nochmal zusammen.

Zum ersten Mal mit dabei sind Cordula Stratmann (59), Moritz Bleibtreu (51), Jan van Weyde (43), Elton (51) Michael Mittermeier (56) und Joko Winterscheidt (44). Kurt Krömer (48), Max Giermann (47), Martina Hill (48) und Hazel Brugger (29) sind dagegen aus vorherigen Staffeln bekannt. Krömer ist wie Giermann zum dritten Mal am Start, Hill und Brugger je zum zweiten Mal.

Muss Joko Winterscheidt als erster gehen?

Doch nur für einen Kandidaten schaut es am Trailerende schlecht aus: "Ich bin hier fehl am Platz", motzt Winterscheidt und zieht von dannen. Aber irgendwie hatte er es auch schon geahnt, denn zuvor hatte der Moderator klargestellt: "Ich bin eigentlich nur für eine Sache berühmt, und das ist meine Lache".

Wie es wirklich ausgeht, das erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich erst bei der Ausstrahlung. Die sechs neuen Episoden werden als Doppelfolgen im Wochenrhythmus veröffentlicht.