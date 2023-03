Die Doku "Loriot, Otto & Co. - 60 Jahre TV-Comedy" zeigt, was und wen wir Deutschen lustig finden. Die Zeitreise beginnt bei Kultstars wie Heinz Erhardt, führt über Loriot und Otto zu Hazel Brugger und Cindy aus Marzahn.

Im Rahmen des Jubiläumsprogramms des Zweiten Deutschen Fernsehens - das ZDF ging am 1. April 1963 auf Sendung - erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer unter anderem eine Dokumentation über den Humor in Deutschland. Wen und was wir im Laufe der Zeit lustig fanden, zeigt "Loriot, Otto & Co. - 60 Jahre TV-Comedy" am heutigen Dienstag (28.3., 20:15 Uhr, ZDF).

Der Film bietet Highlights aus sechs Jahrzehnten deutscher TV-Comedy. Dabei wird deutlich, "wie sich der Humor gewandelt hat, wie Frauen die Comedy eroberten, wann man Witze über Migranten machen darf, über wen wir am meisten lachen - und was das über uns verrät", verrät der Sender vorab.

Comedy-Stars im Laufe der Zeit

Die Zeitreise beginnt bei Legenden wie Heinz Erhardt (1909-1979) und Loriot (Vicco von Bülow, 1923-2011), führt über Kultstars wie Otto Waalkes (74) und Dieter "Didi" Hallervorden (87) bis hin zu heutigen Humorgrößen wie der schweizerisch-deutschen Stand-up-Comedian Hazel Brugger (29) oder Ilka Bessin (51).

Letztere wurde als prollig-ehrliche Cindy aus Marzahn bekannt. "Ich sah einfach schlimm aus", sagt die Künstlerin aus dem Osten in der Doku. "Ich kam raus und die Leute waren erst mal schockiert." Stars wie ihr bereitete vor allem das in den 1990er Jahren erstarkende Privatfernsehen eine große Plattform. In dieser Zeit traten auch witzige Frauen wie Maren Kroymann (73) und Anke Engelke (57) ihren satirischen und parodistischen Siegeszug an.

Ab den 2000er Jahren ging es immer wieder um das Thema Migration. Künstler wie Kaya Yanar (49), Bülent Ceylan (47) und Abdelkarim (41) knöpften sich kulturelle Vorurteile vor. Dass sie sogar Lacher ernteten, wenn sie Witze über Terrorismus machten, kommentiert Humorforscherin Eva Ullmann in der Doku so: "Die Krisen, die wir haben, in einer lustigen Perspektive zu betrachten, verschafft uns immer Luft zum Atmen." Das gelte auch dann, wenn in Satiresendungen wie der "heute-show", oder "Die Anstalt" die hohe Politik aufs Korn genommen werde, fügt der Sender hinzu.

Neben wissenschaftlichen Einblicken in die Lachgeschichte kommen in der Doku auch die Comedians, Kabarettisten und Moderatoren Oliver Welke (56), Hugo Egon Balder (73), Wolfgang Lippert (71) und Simone Solga (59) zu Wort.

Legendäre Sketche

Es geht aber auch um legendäre Sketche wie etwa "Die Nudel" von und mit Loriot und Evelyn Hamann (1942-2007): Ein Mann ( Loriot) und eine Frau namens Hildegard (Hamann) treffen sich zum romantischen Essen in einem italienischen Restaurant. Beide verzehren ein Nudelgericht. Als der Mann sich mit der Serviette über den Mund wischt, bleibt eine längliche Nudel an der Unterlippe hängen. Als er ihr nun seine Liebe gestehen will, ist Hildegard von der Nudel abgelenkt. Während seines Liebesgeständnisses fasst er sich immer wieder so ins Gesicht, dass die Nudel jeweils an einem anderen Punkt seines Gesichts kleben bleibt. Am Anfang versucht Hildegard seinen Redeschwall noch zu unterbrechen, danach sieht sie nur noch sprachlos zu ...

Die ehemaligen beliebten Stars des DDR-Fernsehens finden in "Loriot, Otto & Co. - 60 Jahre TV-Comedy" ebenfalls ihren Platz. So prägte etwa Helga Hahnemann (1937-1991) mit ihrer Erfolgssendung "Ein Kessel Buntes" (1979-1989) die Humorlandschaft im Osten ...