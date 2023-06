Talkshow am Abend: TV-Moderator Markus Lanz bespricht seit 2008 in seiner Runde aktuelle Themen. Hier verraten wir Ihnen alles Wichtige zur Sendung.

Diese Gäste sind heute bei Markus Lanz

Am Mittwoch, 14. Juni, 23.15 Uhr, sind folgende Gäste eingeladen:

Winfried Kretschmann, Politiker

Eva Quadbeck, Journalistin

Lamia Messari-Becker, Bauingenieurin

Johannes Hano, Journalist

In Ermangelung einer echten regelmäßigen Late-Night-Show im deutschen Fernsehen ist es nun Markus Lanz, der die Zuschauerinnen und Zuschauer Abend für Abend ins Bett bringt. Jedenfalls an drei von sieben Tagen. Mit seiner Art, durch den ZDF-Talk am späten Abend zu führen, polarisiert der gebürtige Südtiroler dabei durchaus. Er versteht sich nicht als Fragesteller, sondern lässt zu den meisten relevanten Themen auch seine eigene Haltung mal unterschwellig, mal sehr deutlich durchscheinen.

"Markus Lanz": Quoten , Tage, Zeiten

Seit 2008 läuft die Sendung, die zunächst durchaus auch auf unterhaltende Themen setzte, sich aber gerade in Corona-Zeiten als rein politische und gesellschaftspolitische Diskussion etablierte. Dazu kommt: Die Presse berichtet fleißig über die Aussagen, die im TV-Studio von Hamburg-Altona getroffen werden, was auch im Nachhinein Schlagzeilen bringt. Die Folge: Die durchschnittliche Reichweite des Formats stieg in den Jahren stetig an. Im Schnitt 1,77 Millionen Menschen verfolgten 2020 Markus Lanz am späten Abend, über 400.000 mehr als zu Beginn seines Engagements.

"Markus Lanz" läuft am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Der Beginn der Sendung schwankt zwischen 22.15 und 0 Uhr. In der Regel wird die Sendung am gleichen Tag einige Stunden vor der Ausstrahlung aufgezeichnet.