Am 6. Oktober 2023 geht es für "Loki" in die zweite Runde. Der Trailer zur neuen Staffel der meistgesehenen Marvel-Studios-Serie bei Disney+ gibt sich vielversprechend.

Seit dem Ende der ersten Staffel von "Loki" im Juli 2021 warten die Fans ungeduldig auf die Fortsetzung der laut des Streamingdienstes meistgesehenen Marvel-Studios-Serie bei Disney+. Der Anbieter hat in Vorbereitung auf die zweite Staffel nun einen brandneuen Trailer und ein neues Poster zu dem Epos rund um den Gott des Schabernacks veröffentlicht.

Loki im Kampf mit dem Raum-Zeit-Chaos

Wie daraus zu erfahren ist, bleibt der schräge Marvel-Antiheld weiter im Gewahrsam der "Time Variance Authority", die den Versuch unternimmt, Ordnung in das Zeit-Raum-Chaos zu bringen, in dem die Hauptfigur sich befindet. Sowohl in der Vergangenheit als auch der Gegenwart muss sich Loki verrückten neuen Herausforderungen stellen. Das Problem besteht darin, dass den ehemaligen Anti-Helden eine noch unbekannte Kraft quer durch alle Zeitebenen zu ziehen scheint.

Natürlich verkörpert wieder Tom Hiddleston (42) den tragischen Gott des Schabernacks und der Täuschung. Auch weitere bereits bekannte Charaktere wie Owen Wilson (54) als Mobius M. Mobius oder Gugu Mbatha-Raw (40) als Ravonna Renslayer und Sophia Di Martino (39) als Sylvie Laufeydottir sind wieder dabei.

Wie auch im Trailer zu sehen ist, ist unter anderem der ehemalige Kinderdarsteller und "Everything Everywhere All at Once"-Star Ke Huy Quan (51) frisch mit im Boot. Die zweite Staffel von Marvel Studios' "Loki" startet am 6. Oktober exklusiv auf Disney+.