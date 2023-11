Nicht nur Wissen, sondern auch die richtige Strategie sind bei der neuen Sat.1-Quizshow "The Floor" gefragt. Jetzt hat der Sender weitere Details bekannt gegeben: Matthias Opdenhövel wird durch die Sendung führen.

Die niederländische Erfolgsshow "The Floor" kommt kommendes Jahr nach Deutschland. Sat.1 hat sich die Rechte an dem Format gesichert und sie bereits im Juni angekündigt. Jetzt sind weitere Details bekannt geworden - unter anderem, wer die Show moderieren soll. "The Masked Singer"-Moderator Matthias Opdenhövel (53) wird durch die sechsteilige Sendung führen. Das gab der Sender am Dienstag (28. November) bekannt.

Darum geht es bei "The Floor"

In "The Floor" treten 100 Kandidatinnen und Kandidaten auf einem riesigen LED-Boden in Quizduellen gegeneinander an. Der Boden ist in einhundert gleich große Quadrate unterteilt, die jeweils ein Wissensgebiet repräsentieren. Ein zufällig gewählter Kandidat fordert dann einen benachbarten Mitstreiter in einem Duell heraus. Wer gewinnt, übernimmt alle Felder des Gegners oder der Gegnerin. Der Verlierer muss das Spiel an dieser Stelle verlassen.

Ziel des Spiels ist es, mit der richtigen Taktik immer mehr Boden zu gewinnen. Wer am Ende der sechs Sendungen als Sieger auf dem "Floor" steht, darf sich über den Hauptpreis von 100.000 Euro freuen.

Wann genau im Jahr 2024 die Show an den Start geht, hat der Sender noch nicht bekannt gegeben. Die Sendung soll zur Primetime laufen.

Opdenhövel moderierte bereits vor 20 Jahren eine Quizshow bei Sat.1

Für Opdenhövel, der aktuell bei Sat.1 die Sportsendung "ran" sowie bei ProSieben "The Masked Singer" und "Zervakis & Opdenhövel. Live." moderiert, ist es nicht die erste Quizshow. Bereits von 2003 bis 2004 führte er bei Sat.1 durch die Sendung "Die Quiz Show". Anschließend wurde der 53-Jährige, der seine Karriere beim Musiksender Viva begann, vor allem durch seine Moderation der "TV total"-Specials wie der Wok-WM oder dem Turmspringen bekannt. Von 2011 bis 2021 moderierte er im Ersten die "Sportschau" sowie zahlreiche Fußball- und Wintersport-Events oder die Quiz-Sendung "Rate mal, wie alt ich bin".

Für den Sender Sat.1 das perfekte Portfolio für die "The Floor"-Moderation: "Wir haben mit Matthias Opdenhövel den perfekten Moderator gefunden: nah am Spielfeld, wettkampferfahren und ein Experte in der strategischen Analyse", wird Senderchef Marc Rasmus in einer Mitteilung zitiert.