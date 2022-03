MCU-Fans dürfen einen Blick auf den ersten Trailer der kommenden Serie "Ms. Marvel" werfen. Wann die Folgen bei Disney+ verfügbar sind, ist nun ebenfalls bekannt.

Neue Superheldin im Marvel Cinematic Universe: Disney+ hat den ersten Trailer zur kommenden Serie "Ms. Marvel" veröffentlicht und gleichzeitig das Startdatum bekannt gegeben. Die Handlung rund um die High-School-Schülerin Kamala Khan alias Ms. Marvel (Iman Vellani, 19) ist ab dem 8. Juni exklusiv bei dem Streaminganbieter verfügbar.

Die Originalserie der Marvel-Studios handelt von der muslimisch-amerikanischen Teenagerin Kamala, die in Jersey City aufwächst und begeisterte Gamerin, Fan-Fiction-Schreiberin und ein großer Superhelden-Fan ist - vor allem von Captain Marvel. In ihrem Schulalltag fühlt sich Kamala jedoch unsichtbar, bis sie selbst über die Superkräfte ihrer liebsten Heldinnen und Helden verfügt. Nun ist es an ihr, den Schulalltag, die Familie und ihre neuen Fähigkeiten unter einen Hut zu bekommen.

Schauspieldebüt für Iman Vellani

Mit ihrer Hauptrolle gibt Iman Vellani ihr Schauspieldebüt. Neben ihr sind in der Serie Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer und Nimra Bucha zu sehen.