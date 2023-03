"The Mandalorian" kehrt mit der dritten Staffel auf Disney+ zurück. Das erwartet "Star Wars"-Fans in den neuen Folgen.

Am 1. März kehrt die wohl beliebteste "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" mit der dritten Staffel zurück. Der von Pedro Pascal (47) gespielte mandalorianische Ex-Kopfgeldjäger Din Djarin und sein kleiner grüner Schützling Grogu, auch bekannt als Baby Yoda, erleben dann auf Disney+ neue Abenteuer in der weit, weit entfernten Galaxis.

Auch wenn vorab noch nicht allzu viel über die Handlung von Staffel drei bekannt ist, lassen die offizielle Handlungsbeschreibung, verschiedene Trailer und Aussagen der Beteiligten doch einige Schlüsse darüber zu, was Zuschauer und Fans in den neuen Episoden der "Star Wars"-Serie erwartet.

So endete Staffel zwei und "Das Buch von Boba Fett"

Jeder "Star Wars"-Fans wird sich sicher noch an das Ende der zweiten "The Mandalorian"-Staffel erinnern können, als sich die Wege von Grogu und seinem Beschützer "Mando" zunächst trennten, damit das Macht-begabte kleine Wesen die Wege der Jedi erlernen kann.

Wichtig für das Verständnis der dritten "The Mandalorian"-Staffel ist die zum Jahreswechsel 2021/2022 erschienene Spin-off-Serie "Das Buch von Boba Fett". Denn in der fünften Episode jener Streamingserie gibt es zunächst ein Wiedersehen mit dem Mandalorianer Din Djarin, bevor in Folge sechs auch Grogu wieder prominent vorkommt. Nach diesen Ereignissen sind die beiden "The Mandalorian"-Protagonisten wieder vereint, und machen mit einem neuen Raumschiff ausgestattet die "Star Wars"-Galaxis unsicher.

Darum geht es in der dritten "The Mandalorian"-Staffel

In der offiziellen Handlungsbeschreibung der dritten "The Mandalorian"-Staffel heißt es: "Der Mandalorianer trifft auf alte Verbündete und macht neue Feinde, während er und Grogu ihre gemeinsame Reise fortsetzen".

Die Trailer zu den neuen Episoden sowie die Ereignisse aus "Das Buch von Boba Fett" verraten jedoch noch einiges mehr über die bevorstehende Handlung. So wird die Hauptfigur der Serie den Planeten Mandalore besuchen. Die Heimatwelt der Mandalorianer ist vom Imperium in der sogenannten Nacht der Tausend Tränen zerstört worden.

Da "Mando" im emotionalen Finale der zweiten Staffel seinen Helm vor anderen abnahm, als er Baby Yoda verabschiedete und in die Hände eines gewissen Jedi legte, hat er gegen den Kodex seines mandalorianischen Clans verstoßen. Die Waffenmeisterin/Schmiedin (Emily Swallow, 43) erklärte ihm daher in "Das Buch von Boba Fett", dass er nun kein Mandalorianer mehr sei.

"Laut Kodex kann man sich nur in den lebenden Wassern unterhalb der Minen von Mandalore reinwaschen", eröffnet die mysteriöse Figur Din Djarin in der Spin-off-Serie. Aus diesem Grund wird "Mando" in den neuen Episoden den Planeten Mandalore aufsuchen - und "Star Wars"-Fans erhalten ihren ersten ausführlichen Blick auf die sagenumwobene Welt in einer Live-Action-Produktion.

Wird "Mando" mit Bo-Katan Kryze um das Dunkelschwert kämpfen?

Ein weiterer Handlungsstrang der dritten "The Mandalorian"-Staffel dürfte sich um das legendäre Dunkelschwert drehen, das die Serien-Hauptfigur im Finale von Staffel zwei dem schurkischen Moff Gideon (Giancarlo Esposito, 64) abnahm.

Die von Katee Sackhoff (42) verkörperte Mandalorianerin Bo-Katan Kryze möchte in den Besitz der Waffe kommen, die einst ihr gehörte. Wer das besondere Lichtschwert führt, wird als legitimer Herrscher des Planeten Mandalore angesehen.

Gleichzeitig gehört Bo-Katan zu "einer sehr anderen Kultur, in der die Mandalorianer ihre Helme abnehmen", wie Serienschöpfer Jon Favreau (56) der Nachrichtenagentur spot on news im Interview erklärte. "Din Djarin pflegt einen viel dogmatischeren, altmodischen Stil. Bo-Katan entstammt dagegen einer moderneren, weltlichen Tradition, und die beiden verschiedenen Stile scheinen sich nicht wirklich zu verstehen".

Dem Co-Showrunner und Haupt-Drehbuchautoren zufolge wird Staffel drei nun zeigen, "was passiert, wenn eine große Menge [Mandalorianer] zusammenkommt".

Nicht zuletzt hat Darsteller Giancarlo Esposito angekündigt, dass Zuschauer in den neuen Episoden mehr von seiner Bösewicht-Figur Moff Gideon zu sehen bekommen werden. Der im Finale von Staffel zwei gefangen genommene Schurke wird also möglicherweise entkommen, und erneut als gefährlicher Kontrahent in Erscheinung treten.

Weitere Darsteller und ihre Rollen

Neben den bereits Erwähnten steht eine Reihe weiterer Darstellerinnen und Darsteller für die neuen Episoden der "Star Wars"-Serie fest. So werden erneut Carl Weathers (75) als Greef Karga und Amy Sedaris (61) als Peli Motto mit von der Partie sein. Auch "Zurück in die Zukunft"- Star Christopher Lloyd (84), der in der legendären Trilogie Doc Brown spielte, wird in einer noch unbekannten Rolle zu sehen sein, wie "The Hollywood Reporter" erfahren hat.

Andere potenzielle Rückkehrer wie Rosario Dawson (spielt Ahsoka Tano), Temuera Morrison ( Boba Fett), Ming-Na Wen (Fennec Shand), Timothy Olyphant (Cobb Vanth) oder Bill Burr (Migs Mayfeld, ZZ) sind hingegen noch nicht offiziell bestätigt.

Mit Sicherheit nicht mehr zu Gesicht bekommen werden Zuschauer Gina Carano (40), die Cara Dune spielte. Denn die Darstellerin wurde nach kontroversen Social-Media-Statements von Lucasfilm und Disney entlassen.

Startdatum und Episodenanzahl

Nach dem Start der ersten Folge aus Staffel drei am 1. März erscheinen die neuen "The Mandalorian"-Episoden im wöchentlichen Abstand auf Disney+. Da Staffel drei erneut aus acht Folgen besteht, ist mit dem Staffelfinale am 19. April dieses Jahres zu rechnen.