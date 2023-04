Der Streamingdienst Paramount+ hat eine neue "Star Trek"-Serie angekündigt. "Star Trek: Starfleet Academy" wird an der legendären Sternenflottenakademie in San Francisco spielen, an der Offiziere der Sternenflotte ausgebildet werden. Als Co-Showrunner bei dem neuen Serienprojekt, das 2024 in die Produktion startet, fungieren Alex Kurtzman (49) und Noga Landau. Zum Cast liegen gegenwärtig noch keine Informationen vor.

Die Streaming-Serie stellt eine neue Generation junger Kadetten vor, die an der Akademie der Sternenflotte zusammenkommen, um "einen gemeinsamen Traum von Hoffnung und Optimismus zu verfolgen", wie es in der offiziellen Serienbeschreibung heißt. Die jungen Offiziere navigieren dabei "aufblühende Freundschaften, brisante Rivalitäten, die erste Liebe und einen neuen Feind, der die Akademie sowie die gesamte Föderation bedroht".

Star Trek: Starfleet Academy is beaming in!

From executive producers Alex Kurtzman and Noga Landau, the series will follow the adventures of a new class of Starfleet cadets as they come of age in one of the most legendary places in the galaxy. ✨ #StarTrek https://t.co/vNUlgIR1yJ pic.twitter.com/PiK7zo2ZFX