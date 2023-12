Das TV-Programm zu Silvester

© NDR/Uwe Ernst



Zum genannten Sketch-Klassiker "Dinner for One" gibt es auch eine Jubiläumsshow. Zum 60. Geburtstag der Erstausstrahlung, am 8. März 1963 wurde er in "Guten Abend, Peter Frankenfeld" gezeigt, präsentiert Bernhard Hoëcker eine Sendung mit prominenten "Dinner for One" -Fans (20:15 Uhr, NDR).