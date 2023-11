© SAT.1/Nadine Rupp



Ex-"Bachelor"-Kandidatin Yeliz Koc (30) wurde 2018 mit ihrerOhrfeige an "Bachelor" Daniel Völz (38) bekannt. "Ich bringe jede Menge Charakter und Menschlichkeit mit zu 'PBB'", erklärt sie. Am meisten vermissen werde sie ihre Tochter, die sie bei ihrer Mutter aber in guten Händen wisse.