© Warner Bros. / © 2021 CTMG, Inc. All Rights Reserved. **ALL IMAGES ARE PROPERTY OF SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC. FOR PROMOTIONAL USE ONLY.



Ein rasanter Igel, ein bescheidener Kartenzähler, parallele Mütter und zwei denkbar unterschiedliche Fledermausmänner: im März wird es vielfältig. Dafür sorgen unter anderem die Filme "The Batman", "The Card Counter", "Parallele Mütter", "Morbius" und "Sonic The Hedgehog 2".