Die erfolgreiche Datingshow "Princess Charming" geht ab September bei RTL+ weiter. Dieses Mal stürzt sich die 23-jährige Madleen in Liebesabenteuer auf der wunderschönen thailändischen Insel. Alles zur neuen "Princess Charming".

Die erfolgreiche Dating-Show "Princess Charming" geht in die nächste Runde. In der dritten Staffel, die ab dem 1. September auf RTL+ verfügbar ist, macht sich die 23-jährige Madleen Matthias auf die Suche nach der großen Liebe. Das gab der Streamingdienst heute per Pressemitteilung bekannt.

Madleen ist die "Princess Charming 2023"

Madleen stammt aus Weyhe bei Bremen. Derzeit studiert sie in den Niederlanden. Nach ihrem Studium möchte sie mit geflüchteten Menschen aus der queeren Community arbeiten. In Thailand sucht sie nun die wahre Liebe. Denn Madleen berichtet: "In der Vergangenheit wollten sich meine Partner:innen nie so richtig binden und haben mich quasi immer warmgehalten." Das sei so weit gegangen, dass sie von Zeit zu Zeit auf Nachfrage als "'Schwester einer Freundin'" vorgestellt worden sei.

Die neue Princess Charming mag einen besonderen Typ Frau

Auf Koh Samui trifft Madleen in den neuen "Princess Charming"-Episoden auf 17 Kandidatinnen, die sie heimlich schon bei der Ankunft am Flughafen als Mitglied des Produktionsteams getarnt in Augenschein nehmen wird. Später in der Staffel kommen noch drei spannende Nachrückerinnen hinzu, ziehen in die Villa ein, und dürften das Feld der Teilnehmerinnen gehörig aufmischen.

Dazu zählen "eine ehemalige 'Bachelor'-Lady, die sich mittlerweile als pansexuell geoutet hat", sowie eine Teilnehmerin aus der allerersten "Princess Charming"-Staffel. Alle diesjährigen Singles werden kurz vor Start der Sendung von RTL+ bekannt gegeben.

Die selbstbewusste Madleen beschreibt derweil freimütig, auf welchen Typ Frau sie steht. "Lange, dunkle Haare und Tattoos" sollte ihre Auserwählte nach Möglichkeit mitbringen. Jenseits aller Äußerlichkeiten sei ihr jedoch "die Energie, die eine Frau ausstrahlt" am allerwichtigsten. "Ich kommuniziere unheimlich viel mit meinen Augen und mit meiner Körpersprache, deshalb ist es mir schon wichtig, dass mein Gegenüber auch mit ihren Augen kommunizieren kann." Daneben vermag Madleen zu verzücken, wer "sowohl maskuline als auch feminine Energy ausstrahlt".

Manchmal wird Madleen zum "Wasserfall aus Worten"

Auch beim Flirten weiß Madleen, was sie will und was ihr wichtig ist. "Das wahrscheinlich größte No-Go ist, wenn mir mein Gegenüber das Gefühl gibt, mir nicht richtig zuzuhören", verrät die Studentin im Gespräch mit RTL+. Manchmal habe sie "ein riesiges Mitteilungsbedürfnis", das sich zuweilen auch in einen "Wasserfall aus Worten" verwandeln könne. So zeigt die neue "Princess Charming" nach eigener Aussage "in dem Moment meine Liebe oder mein Interesse", weshalb es sie auch besonders verletzen würde, wenn sie dann nicht die volle Aufmerksamkeit ihres Gegenübers genießt. "Wenn sie mir dann aber das Gefühl vermittelt, nicht zuzuhören, bricht mir das schon ein bisschen mein Herz", so Madleen.