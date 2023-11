Die Bewohner der diesjährigen "Promi Big Brother"-Staffel sind am Samstagabend in den TV-Container eingezogen. Jürgen Milski konnte wenige Minuten nach seinem Eintreffen seine Tränen nicht verbergen. Ein Foto aus der Vergangenheit brachte ihn aus der Fassung.

Die erste Folge der diesjährigen "Promi Big Brother"-Staffel wird erst am Montag, dem 20. November 2023 ab 20:15 Uhr, in Sat.1 ausgestrahlt. Die Bewohner sind aber bereits am Samstagabend in den TV-Container eingezogen. Pünktlich um 18 Uhr startete auch der dazugehörige und neu eingeführte "24 Stunden Livestream" auf dem Streamingportal Joyn. Dort wurden die Zuschauer bereits von der ersten Sekunde an Zeuge, dass es höchstwahrscheinlich eine sehr emotionale Staffel werden wird.

"Big Brother"-Urgestein Jürgen Milski (59) konnte bereits wenige Minuten nach seinem Einzug seine Tränen nicht mehr verbergen. Er zog als erster Bewohner in den Container ein und wurde dort in seinem zugewiesenen Bereich mit einem Bild aus der Vergangenheit konfrontiert. In einer der Vitrinen stand ein Schwarz-Weiß-Kinderfoto, das ihn neben seinem verstorbenen Vater zeigte. Sichtlich berührt setzte er sich auf ein Sofa und ließ seinen Tränen freien Lauf. Später sprach er natürlich über die Gründe für seinen emotionalen Ausbruch.

Ein weiteres Detail erinnerte Jürgen Milski an frühere Zeiten

Als er vor 23 Jahren aus dem ursprünglichen "Big Brother"-Haus gezogen sei, habe das sein Vater noch miterleben dürfen und habe ihn nach seinem Auszug auch empfangen können: "Er ist vor vielen Jahren verstorben. Mein Vater und ich, wir haben immer ein tolles Verhältnis gehabt. Das hat mich jetzt echt geschockt. De guckt mir aus dem Himmel jetzt zu und freut sich." Und noch ein weiteres Detail erinnerte Milski an frühere Zeiten: Er erkannte das Sofa, auf dem er sich trauernd niederließ, wieder: Die Couch stamme aus der ersten Staffel "Big Brother" aus dem Jahre 2000. Durch seine Teilnahme an der damaligen Staffel wurde Milski bekannt und startete seine Karriere.

Neben Milski nehmen an der elften Staffel auch die Promis Ron Bielecki, Patricia Blanco, Iris Klein, Peter Klein, Yeliz Koc, Philo Kotnik, Dilara Kruse, Paulina Ljubas, Matthias Mangiapane, Dominik Stuckmann, Marco Strecker und Manuela Wisbeck teil.