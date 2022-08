ProSieben startet mit "Local Hero" seinen neuen Sonntagabend. In der Primetime-Show tauchen Promis in die Kulturen anderer Länder ein und treten gegeneinander an.

ProSieben startet im September sein neues Programm für den Sonntagabend. Zum Auftakt geht die neue Sendung "Local Hero" an den Start. Ab 18. September (immer sonntags, 20:15 Uhr) werden sich in vier Folgen Promis auf eine besondere Reise begeben.

Jeweils zwei Gegnerinnen und Gegner lernen pro Folge Kultur, Land und Leute rund um den Globus kennen und stellen sich einem Landesduell. Vor Ort erhalten sie von einheimischen Expertinnen und Experten, den sogenannten "Local Coaches", einen Crashkurs über die Gepflogenheiten des jeweiligen Landes und müssen ungewöhnliche Aufgaben meistern.

Diese Stars sind dabei

Am 18. September messen sich Choreografin Nikeata Thompson (42) und Journalist Jenke von Wilmsdorff (56) in Mexiko. Unter anderem müssen sie als Mariachis auftreten und das traditionelle Ballspiel Ulama erlernen. Am 25. September werden sich Schauspieler Edin Hasanovic (30) und Ken Duken (43) in Schottland messen. Die weiteren Duelle sind Moderatorin Verona Pooth (54) und Komiker Wigald Boning (55) (2. Oktober; Thailand) und die "GNTM"-Juroren Thomas Hayo (53) und Michael Michalsky (55) (9. Oktober; Japan).

Nach "Local Hero" wird ProSieben weitere neue Formate zeigen und die Zuschauer auf weltweite Abenteuer mitnehmen. ProSieben-Chef Daniel Rosemann erklärt zu den Produktionen, zu denen "Mission: Job Unknown", "World Most Dangerous Roads" und "Country Challenge" gehören: "Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer können in den neuen Formaten am Sonntagabend Prominente zu Sehnsuchtsorten begleiten. Große Bilder, spannende Geschichten, Aufgaben und Erlebnisse - einfach Wegträumen zum Wochenausklang."