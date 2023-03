Im Mai erscheint ein Prequel zu "Bridgerton" auf Netflix. Darin dreht sich alles um Königin Charlottes Aufstieg zu Ruhm und Macht. Ein Trailer gibt weitere Einblicke.

Die Königin von England besteigt im neuen Trailer zur Netflix-Prequelserie "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" den Thron. India Amarteifio (21) spielt eine jüngere Version von Golda Rosheuvels (53) scharfsinniger Queen Charlotte, die die Zuschauer seit 2020 kennen, als die Serie "Bridgerton" zum großen Erfolg wurde.

Der neue Trailer beginnt damit, dass Charlotte sich fragt, warum George (Corey Mylchreest), der König von England, und seine königliche Familie wollen, dass sie den Monarchen in einer arrangierten Ehe heiratet. "Es ist an der Zeit, dass man zu einer geeinten Gesellschaft wird", sagt die Mutter von George zu der jungen Königin und besteht darauf, dass sie "so viele Kinder wie möglich" bekommt.

Die Anfänge der "Bridgerton"-Gesellschaft

Die Miniserie, bestehend aus sechs Folgen, konzentriert sich auf den Aufstieg der jungen Königin Charlotte "zu Ruhm und Macht". Netflix erklärte über die Geschichte, die am 4. Mai startet, weiter, diese erzähle von den Anfängen der Königin am Hof, von einer unbändigen Liebe und großer Verantwortung. Mit der Ehe zwischen Charlotte und König George "nehmen sowohl eine große Liebesgeschichte als auch gesellschaftliche Veränderungen ihren Anfang und rufen die neue High Society ins Leben, in der sich später auch die Figuren aus 'Bridgerton' bewegen".

Im Trailer versucht Königin Charlotte zunächst noch, vom royalen Gelände zu fliehen, indem sie über eine Mauer klettert, als sie König George plötzlich höchstpersönlich gegenübersteht. "Ich verstehe, dass du mir grollst", sagt er später in dem Clip. "Doch schenke mir einen Abend deiner Zeit, um deinen Hass auf mich zu lindern."

Liebesszenen, Tanzeinlagen in einem Ballsaal und eine große Feier sind in dem Trailer ebenfalls zu sehen, in dem Queen Charlotte offenbar versucht, sich in ihrer Ehe und auf ihrem neuen Platz zurechtzufinden.