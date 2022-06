Rassismus lässt sich das Imperium nicht gefallen. Nach dem Start der Disney+-Serie "Obi-Wan Kenobi" gab es viel Lob für die Hauptdarsteller Ewan McGregor (51), Hayden Christensen (41) und Moses Ingram (29). Letztere erreichten aber nicht nur positive Nachrichten. Ingram bekam via Instagram rassistische Beleidigungen geschickt, die sie in ihren Storys öffentlich machte. Ihr Arbeitgeber Disney stärkte der Schauspielerin daraufhin den Rücken. Auf Twitter veröffentlichte die Produktionsfirma ein klares Statement.

"Wir sind stolz, Moses Ingram in der 'Star Wars'-Familie willkommen heißen zu dürfen und sind gespannt, wie sich Revas Geschichte entwickeln wird. Wenn irgendjemand vorhat, ihr das Gefühl geben zu wollen, unwillkommen zu sein, haben wir nur eine Sache zu sagen: Wir leisten Widerstand", heißt es in dem Post. "Es gibt mehr als 20 Millionen empfindungsfähige Spezies im 'Star Wars'-Universum, sei kein Rassist", fügte das Unternehmen dem ersten Beitrag noch hinzu.

We are proud to welcome Moses Ingram to the Star Wars family and excited for Reva’s story to unfold. If anyone intends to make her feel in any way unwelcome, we have only one thing to say: we resist. pic.twitter.com/lZW0yvseBk