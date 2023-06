Die Dreharbeiten für die dritte Staffel der erfolgreichen RTL-Serie "Sisi" sind gestartet. Das gab der Sender am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt.

Gute Neuigkeiten für alle Fans der RTL-Serie "Sisi": Der Sender hat am Mittwoch den Drehstart für die dritte Staffel bekannt gegeben. Dominique Devenport (27) und Jannik Schümann (30) schlüpfen also ab jetzt wieder in die Rollen der legendären Kaiserin Elisabeth (1837-1898) und des Kaisers Franz Joseph I. von Österreich (1830-1916). Insgesamt soll die neue Staffel der erfolgreichen Serie aus sechs neuen Episoden bestehen.

In der Fortsetzung der Serie steht Sisi vor einer Zerreißprobe: zwischen dem Kampf für ihre eigene Familie, der Sehnsucht nach Abenteuer und den Verpflichtungen am Hof. Machtkämpfe in Europa, Arbeiterunruhen in Wien und Konflikte in Erziehungsfragen stellen die Liebe von Sisi und Franz in den neuen Folgen auf die Probe.

Hier wird Staffel drei gedreht

Bis August 2023 werden in Kroatien, der lettischen Hauptstadt Riga, der litauischen Hauptstadt Vilnius und Umgebung die neuen Folgen produziert, wie RTL mitteilt. Die neuen Episoden werden demnach noch 2023 über den Streaming-Dienst RTL+ und im Free-TV bei RTL zu sehen sein.

Alte und neue Gesichter im "Sisi"-Cast

Neben Devenport und Schümann sind weiterhin Désirée Nosbusch (58) als Erzherzogin Sophie, Tanja Schleiff (50) als Gräfin Esterhazy, David Korbmann (37) als Graf Grünne, Marcus Grüsser (56) als Herzog Max, Bernd Hölscher (52) als Otto von Bismarck, Marie Sophie von Reibnitz (*1993) als Eugénie und Boris Aljinovic (55) als Napoleon III. mit von der Partie.

Zudem gibt es neue Gesichter im Cast in der dritten Staffel: Arian Wegener als Kronprinz Rudolf, Pauline Werner (27) und Max Hubacher (29) als Walli und Gustav, ein romantisches Gaunerpaar, Deniz Orta (32) als Sisis Weggefährtin Alma, Jakob Geßner (35) als Albert, Anführer der Arbeiterbewegung, und Daniel Friedrich (74) als Erzherzog Franz Karl, Vater von Franz.