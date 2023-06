25 Jahre ist es nun her, dass "Sex and the City" Premiere hatte. Auf Instagram feiern die Hauptdarstellerinnen den langen Zeitraum der Kult-Serie mit eigenem Post - alle außer eine.

Vor 25 Jahren ist die erste Folge von "Sex and the City" über die Bildschirme geflackert. Auf Instagram zelebrieren die Hauptdarstellerinnen ihr Jubiläum - alle außer Kim Cattrall (66).

So postete Cynthia Nixon (57) zwei Bilder von ihrer Rolle als Miranda Hobbes - früher und heute. Dazu schreibt die Schauspielerin: "Wie es begann, wie es für Miranda Hobbes läuft." Im Hinblick auf den großen Erfolg der Show und die vergangene Zeit erinnert sich Nixon: "Ich kann nicht glauben, dass 'Sex and the City' heute vor 25 Jahren Premiere feierte. Vor der Show hätte ich niemals gedacht, dass mir etwas so Großes und Wunderschönes passieren könnte. Und jetzt kann ich mir ein Leben ohne nicht mehr vorstellen. Ich weiß, es bedeutet vielen von euch sehr viel, also danke fürs Zuschauen."

Sarah Jessica Parker spricht von "goldenen Erinnerungen"

Auch Sarah Jessica Parker (58) alias Carrie Bradshaw ließ das Datum nicht unerwähnt an sich vorüberziehen. Sie postete ein Bild der goldenen "Carrie"-Kette, die die Hauptfigur der Serie oft trug. Dazu schreibt SJP: "Es ist unser silbernes Jubiläum, aber die Erinnerungen werden für immer Gold sein."

Kristin Davis (58), die die Charlotte York spielt, erinnert sich mit einem Reel an die Staffeln der Original-Serie: "Man kann es kaum glauben, dass das schon 25 Jahre her ist! Ich betrachte mich als den glücklichsten Menschen der Welt, Teil dieser Geschichte zu sein, die so viele von uns miteinander verbindet. Es war und ist eine FREUDE! Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir lieben euch." Auch auf dem offiziellen Account vom Spin-off "And Just Like That..." macht man mit einem Clip auf das Jubiläum aufmerksam.

Kim Cattrall macht lieber Werbung für ihre Serie

Nur eine verschwendet offenbar keinen Post oder Gedanken an die Kultserie: Kim Cattrall. Sie nutzte den Jubiläums-Tag stattdessen, um mit einem Trailer Werbung für ihre nächste Serie "Glamorous" zu machen.

Dabei wurde erst kürzlich bekannt, dass sie trotz aller angeblichen Unstimmigkeiten ein kleines Comeback in der zweiten Staffel von "And Just Like That..." haben wird. In Deutschland ist die neue Staffel ab dem 22. Juni auf Sky und beim Streamingdienst Wow zu sehen.