"Wer stiehlt mir die Show?" geht in die nächste Runde. Unter den Promikandidaten ist in der neuen Staffel Jasna Fritzi Bauer. Diese spannenden Fakten kennen die wenigsten über die "Tatort"-Kommissarin.

Joko Winterscheidt (44) verteidigt ab 19. Februar bei "Wer stiehlt mir die Show?" wieder nicht nur seine Ehre, sondern auch die Moderation seiner beliebten Quizshow. Dieses Mal möchten ihm die prominenten Kandidaten Sänger Bill Kaulitz (33), Rapper Sido (42) und Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (33) die Sendung streitig machen. Letztere ist als "Tatort"-Kommissarin geübt darin, Antworten auf verschiedene Fragen zu finden. Was macht die 33-Jährige neben der Schauspielerei und wie war ihr bisheriger Werdegang?

Jasna Fritzi Bauer wollte nie Filme machen

Jasna Fritzi Bauer hat in den vergangenen Jahren eine beachtliche Schauspielkarriere hingelegt. 2011 feierte sie ihren Durchbruch mit dem Film "Ein Tick anders", in dem sie Eva spielt, die unter dem Tourette-Syndrom leidet. Es folgten weitere Rollen in erfolgreichen Filmen und Serien wie "About a Girl", "Axolotl Overkill", "jerks." und 2019 ihrer eigenen Serie "Rampensau". Der Erfolg der 33-Jährigen trug auch in Form von zahlreichen Nominierungen und Auszeichnungen Früchte.

Es ist daher überraschend, dass Bauer in einem Interview mit der "FAZ" zugegeben hat, dass sie eigentlich nie Filme machen wollte. Ihre Filmschauspielkarriere sei nur ein "großer Glücksfall". "Einmal kam ich im Studium zu spät zum Unterricht an der Ernst Busch [Hochschule für Schauspielkunst, Anm. d. Red.], und da stand eine Casterin und fragte mich, ob ich hier studiere. Sie stellte mir die Regisseurin Pia Marais vor, mit der ich 2009 meinen ersten Film drehte, 'Im Alter von Ellen'."

Eine Frau mit vielen Talenten

Nicht nur als Schauspielerin stellt Jasna Fritzi Bauer, die seit 2021 als Kommissarin Liv Moormann im Bremer "Tatort" ermittelt, regelmäßig ihr Talent unter Beweis. Auch mit ihrer Stimme weiß die 33-Jährige zu überzeugen. Dass sie eine begabte Sängerin ist, erfuhr das Publikum von "The Masked Singer" im Frühjahr 2022. Als Seestern verkleidet sang sich die gebürtige Wiesbadenerin bis auf den fünften Platz der sechsten Staffel.

Ihre Stimme zu nutzen weiß Bauer auch professionell. Seit 2016 synchronisiert sie Hörbücher. Ende 2020 tat sie sich zudem mit ihren Freundinnen und Kolleginnen Cristina do Rego (36) und Anna Maria Mühe (37) für den Podcast "Unter Dry" zusammen. Darin sprechen die drei regelmäßig über Themen der Schauspielerei.

Der Kunst ist Bauer ebenfalls nicht abgeneigt. Zusammen mit Katharina Zorn stellte sie erst vergangenes Jahr die Reihe "Heute schreibe ich" in Bremen aus. Die Künstlerinnen integrierten und transformierten für ihre mediale Kunst Lyrik in verschiedene mediale Formen wie Kurzfilme oder multimediale Installationen. Ob auch Quizzen zu ihren Talenten zählt, stellt sich in den kommenden Wochen dann immer sonntags bei "Wer stiehlt mir die Show?" heraus.

Jasna Fritzi Bauer lebt in ungewöhnlicher Wohnsituation

Über ihr Privatleben hält sich Jasna Fritzi Bauer bedeckt. Im vergangenen Jahr hat sie mit Ina Müller (57) in deren Sendung "Inas Nacht" allerdings über ihre ungewöhnliche Wohngemeinschaft gesprochen. Diese bestehe aus einer weiteren Person und einem Kind, erklärte sie. Dabei handele es sich aber nicht um ihren Partner und ihr eigenes Kind, wie sie auf Müllers Nachfrage klarstellte. Über die Jahre habe Jasna Fritzi Bauer schon in vielen WGs gewohnt. Neben Männern, die 50 waren, als sie selbst 20 war, gab es auch einige Menschen mit Kindern, mit denen sie sich eine Wohnung geteilt habe. "Ich denke, man sucht sich dadurch seine Wahlfamilie", findet Bauer.

Sie selbst ist in einer großen Patchwork-Familie aufgewachsen. Die Schauspielerin hat sechs Geschwister und neben ihren leiblichen Eltern noch zwei Stiefmütter und zwei Stiefväter. Ihre leibliche Mutter ist Schweizer-Chilenin. Aus diesem Grund besitzt Bauer keinen deutschen Pass, dafür aber die Chilenische und die Schweizer Staatsbürgerschaft. Ihre Verwandtschaft in Chile läge ihr sehr am Herzen, betont sie häufig. Dort habe sie noch rund 120 Verwandte. "Das sind meine Wurzeln", erklärte sie bei "Inas Nacht".