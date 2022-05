Am Donnerstag steigt das "Germany's next Topmodel"-Finale. Kurz vor der Live-Show gibt Heidi Klum ihre Einschätzung zu den fünf Titelanwärterinnen ab.

Am Donnerstag steigt das große Finale der 17. Staffel "Germany's next Topmodel" (ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn). Die Kandidatinnen Luca (20), Martina (50), Anita (21), Lou-Anne (18), und Noëlla (25) kämpfen um den Titel. Nur wenige Tage vor dem großen Event nimmt Modelmama Heidi Klum (48) die fünf Finalistinnen noch einmal unter die Lupe und gibt ihre persönliche Einschätzung ab.

Das denkt Heidi Klum über ihre Models

So hat Anita für Klum "den klassisch gewohnten Look eines Models" - sie ist groß, schlank und hat lange Haare. Die 21-Jährige habe sich in den letzten Wochen oft unnötige Sorgen gemacht. Sie habe es geschafft, Klum immer wieder in den Bann ziehen - "und hat super abgeliefert".

Lou-Anne habe sich von Anfang an "groß und selbstbewusst" präsentiert, merkt die "GNTM"-Chefin an. "Sie modelt mit einer Selbstverständlichkeit, die ihr eine mega Präsenz und Ausstrahlung verleiht." Die 18-Jährige ist zusammen mit ihrer Mutter Martina angetreten, beide stehen im Finale. Von Anfang an habe Klum den Kampfgeist und die Leidenschaft der 50-Jährigen gespürt. "Martina hat sich nicht nur in mein Herz gemodelt, sondern auch in das von vielen Kunden."

Luca aus München konnte Klum schnell von sich überzeugen, dank ihres soliden ersten Walks in Griechenland. "Diese Begeisterung hat 16 Wochen angehalten", so die 48-Jährige. Klum liebe Lucas Power, ihren Elan und "ihre neue Lockenmähne". Die 25-jährige Noëlla aus Berlin habe einen "speziellen Look", was der Modelmama überaus gut gefällt. Zudem habe sie eine "ganz eigene Art zu Posen und auch ihr Walk hat Wiedererkennungswert". Gleiches gilt für ihr Lachen, "das ich liebe", so Klum.

Das ist für das "GNTM"-Finale geplant

Wer von den fünf Kandidatinnen am Ende den Titel mit nach Hause nehmen wird, bleibt abzuwarten. Das Finale wird live aus den MMC-Studios in Köln gesendet. Neben einem Top-20-Walk können sich Fans auf ein Live-Fotoshooting, internationale Gäste und Musik-Acts freuen. Die Siegerin wird das Kampagnengesicht von Mac Cosmetics, ziert das Cover der deutschen "Harper's Bazaar" und kann sich über ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro freuen.