"Das Sommerhaus der Stars"-Wiedersehen zeigt RTL am 15. November. Bereits jetzt steht fest, dass zwei Kandidaten-Paare, die in der Reality-Sendung besonders negativ aufgefallen sind, fehlen werden.

An diesem Dienstag strahlt RTL das Finale der Reality-Sendung "Das Sommerhaus der Stars" aus (auch bei RTL+ verfügbar). Nach der letzten Folge wird es noch ein erneutes Aufeinandertreffen der Kandidatinnen und Kandidaten geben. Wie der Sender bekannt gegeben hat, werden beim großen Wiedersehen, das RTL am 15. November zeigt, zwei Paare nicht mit dabei sein.

Auseinandersetzung mit weitreichenden Folgen

Bei den nicht eingeladenen Paaren handelt es sich um Walentina Doronina (23) und Partner Can Kaplan sowie Gigi Birofio (24) und Partnerin Dana Feist. Die Abwesenheit hat einen bestimmten Grund: Für viel Aufsehen in dieser Staffel sorgte eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen Dschungelcamp-Teilnehmer Birofio und Kaplan sowie dessen Freundin. Nach diesem Eklat mussten die drei samt Birofios Freundin die Sendung verlassen.

"Wir dulden keinerlei körperliche Gewalt im 'Sommerhaus'. Daher mussten Gigi und seine Partnerin Dana das Haus verlassen", erklärt RTL in einem Statement. Um die angespannte Atmosphäre im "Sommerhaus" zu beruhigen und aus Verantwortung gegenüber allen beteiligten Paaren habe man beschlossen, auch Walentina und Can aus der Sendung zu nehmen. "Aus diesen Gründen ist auch eine Teilnahme an der Show 'Das große Wiedersehen' für beide Paare ausgeschlossen."

Beim großen Wiedersehen der "unfassbar polarisierenden Staffel" sollen laut Ankündigung des Senders neben dem Eklat auch die Trennung von Maurice Dziwak (25) und Ricarda Raatz (31) nach der Show oder der Streit zwischen Aleks Petrovic (32) und Serkan Yavuz (30) thematisiert werden. Zudem habe das "Sommerhaus" zum Ende hin auch gute Nachrichten im Gepäck. Moderiert wird die Sendung von Frauke Ludowig (59).