Die Fortsetzung der erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten nimmt Gestalt an. Der Streamingdienst hat die ersten Darsteller für die zweite "Squid Game"-Staffel bekannt gegeben. Neben neuen Gesichtern gibt es auch ein Wiedersehen mit den überlebenden Stars der Thriller-Serie.

Staffel zwei von "Squid Game" nimmt langsam Gestalt an. Im Rahmen des Fan-Events Tudum gab Netflix die ersten vier neuen Darsteller bekannt. In einem Clip stellt der Streamingdienst die Schauspieler vor.

Der bekannteste unter den vier Namen dürfte Yim Si-wan sein. Der 34-Jährige spielte nicht nur in diversen koreanischen Filmen und Serien mit, sondern ist auch Teil der K-Pop-Band ZE:A. Die anderen drei Akteure sind Kang Ha-neul (33), Park Sung Hoon (38) und Yang Dong Geun (44). Alle sind erprobte Darsteller in ihrem Heimatland.

Hauptdarsteller aus Staffel eins kehren zurück

Ein erstes Lebenszeichen zur lang erwarteten Fortsetzung gab Netflix bereits vor einer Woche. Via Twitter erklärte der Streaminganbieter, dass Season 2 grünes Licht habe - mit einem Wortspiel um das berüchtigte Spiel "Rotes Licht, grünes Licht" aus Staffel eins. In einem kurzen Clip leuchtete im Auge der ikonischen Killerroboterpuppe Young-Hee die Zahl 2 auf.

Serienschöpfer Hwang Dong-Hyuk (52) teilte in demselben Tweet eine Botschaft an die Fans. Darin verkündete er eine Rückkehr von Hauptfigur Gi-Hun. Darsteller Lee Jung-Jae (50) gewann einen Emmy für seine Performance. Auch der von Lee Byung-Hun (52) gespielte Frontmann der mörderischen Spiele, Hwang In-ho, wird zurückkehren.

Red light… GREENLIGHT!



Squid Game is officially coming back for Season 2!

Beim Tudum-Event hat Netflix noch eine weitere Neuheit aus dem Kosmos seiner Hitserie präsentiert. Im November 2023 soll "Squid Game: The Challenge" starten. In der Realityshow kämpfen echte Kandidaten wie in der fiktiven Vorlage in Kinderspielen um einen Geldgewinn.

Wer ausscheidet, stirbt anders als in der Serie aber natürlich nicht. Verschiedene Medien wie zum Beispiel "The Sun" berichteten aber von unmenschlichen Bedingungen am Set in England. Mehrere Teilnehmer sollen demnach zusammengebrochen sein.