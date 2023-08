Dramatischer Cliffhanger im Staffelfinale von "Grey's Anatomy": Für Teddy scheint jede Hilfe zu spät zu sein. Stirbt Schauspielerin Kim Raver wirklich den Serientod?

Am Montagabend flimmerte das Finale der 19. "Grey's Anatomy"-Staffel über die Bildschirme. Fans durften sich über gleich drei besondere Happy Ends freuen. Simone Griffith (Alexis Floyd, 29) lässt ihre Hochzeit platzen und stürmt vom Altar direkt in die Arme von Lucas Adams (Niko Terho, 27). Atticus "Link" Lincoln (Chris Carmack, 42) und Jo Wilson (Camilla Luddington, 39) gestehen sich endlich ihre Liebe und auch für Nick Marsh (Scott Speedman, 47) und Meredith Grey (Ellen Pompeo, 53) scheint sich ein neues Kapitel zu öffnen.

Wiedersehen mit Meredith und Maggie

Am Rande des Catherine-Fox-Awards in Boston gibt es ein Wiedersehen mit Meredith. Sie hatte im Lauf der Staffel das Grey Sloan Memorial Hospital hinter sich gelassen und zog nach Boston, um sich ganz der Alzheimer-Forschung zu widmen. Der in Seattle zurückgebliebene Marsh, der bei der Preisverleihung nominiert ist, reist trotz anfänglicher Skepsis mit - und es kommt zur längst überfälligen Aussprache mit Meredith und schließlich zum Happy End.

Auch Maggie (Kelly McCreary, 41) ist im Staffelfinale noch einmal zu sehen. Sie verließ erst vor Kurzem das Grey Sloan für ihren Traumjob in Chicago und ließ ihren Ehemann Winston Ndugu (Anthony Hill) zurück. Vor der Preisverleihung, beide sind gemeinsam nominiert, landen sie im Bett. Ihre Ehe bleibt trotzdem weiterhin nur noch auf dem Papier bestehen. Winston wird zum Chef der Cardio am Grey Sloan in Seattle ernannt und Maggie bleibt in Chicago.

Den begehrten Catherine-Fox-Award räumt schließlich die nicht nominierte Miranda Bailey (Chandra Wilson, 54) für ihren Kampf für das Abtreibungsrecht ab.

Kommt jede Hilfe für Teddy zu spät?

Dramatisch wird es schließlich am Ende des Staffelfinales. Teddy Altman (Kim Raver,54) bricht im Operationssaal zusammen, während sie dem Patienten Sam Sutton (Samuel Page, 46) das Leben retten will. Die Assistenzärzte scheinen mit der Situation überfordert. Während sich Lucas und Simone um den Patienten kümmern, versucht Yasuda (Midori Francis, 29) Teddy zu reanimieren. Owen Hunt (Kevin McKidd, 50) eilt in den OP-Saal und sieht seine Frau leblos am Boden liegen. Kann er seine große Liebe noch retten?

Ein dramatischer Cliffhanger, der viele "Grey's Anatomy"-Fans geschockt zurücklassen dürfte. Stirbt Kim Raver tatsächlich den Serientod? Ein Blick auf die Besetzung der 20. Staffel scheint die Antwort zu liefern. Denn neben James Pickens Jr. ( Richard Webber), Chandra Wilson, Camilla Luddington und Caterina Scorsone ( Amelia Shepherd) hat auch Kim Raver ihren Vertrag um eine Staffel verlängert. Doch wie es genau nach den dramatischen Szenen weitergehen wird, werden die Fans wohl um einiges später als gewohnt erfahren.

Streik legt Dreharbeiten lahm

Wegen des aktuellen Doppel-Streiks in Hollywood verzögern sich auch die Dreharbeiten für "Grey's Anatomy". Gleiches gilt für das "Grey's"-Spin-off "Seattle Firefighters". Wann genau die neuen Folgen zu sehen sein werden, ist noch nicht abzusehen.