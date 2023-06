Ab Ende August zeigt Disney+ eine neue "Star Wars"-Serie. In "Ahsoka" übernimmt Rosario Dawson die titelgebende Hauptrolle. Das ist das genaue Startdatum.

Disney+ zeigt mit "Star Wars: Ahsoka" bereits in wenigen Wochen eine neue Live-Action-Serie aus dem beliebten Sci-Fi-Universum. Wie der Streamingdienst in einem neuen TV-Spot mitgeteilt hat, können Fans ab dem 23. August reinschauen. Auch auf YouTube wurde der Clip veröffentlicht.

Worum geht es in "Star Wars: Ahsoka"?

Die kommende Serie spielt nach dem Untergang des Imperiums. Im Mittelpunkt steht die ehemalige Jedi-Ritterin Ahsoka Tano, gespielt von Rosario Dawson (44). Ahsoka muss laut Disney "eine aufkommende Bedrohung für eine verwundbare Galaxis" untersuchen.

Während Dawson die Hauptrolle übernimmt, wird Mary Elizabeth Winstead (38) als Hera Syndulla auftreten, "Doctor Who"-Star David Tennant (52) als Huyang, Natasha Liu Bordizzo (28) als Sabine Wren und Lars Mikkelsen (59) als Grand Admiral Thrawn. Der kürzlich überraschend im Alter von 58 Jahren verstorbene Ray Stevenson (1964-2023) übernahm für die Produktion die Rolle des Baylan Skoll. Auch Hayden Christensen (42) soll angeblich als Anakin Skywalker dabei sein, wie das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" bereits 2021 berichtet hat.

Weitere "Star Wars"-Serien befinden sich derzeit ebenso in der Mache, darunter "The Acolyte" mit Amandla Stenberg (24) sowie "Skeleton Crew" mit Jude Law (50). Für "Andor" finden aktuell die Arbeiten an einer zweiten Staffel statt. Momentan ist für keine der genannten Produktionen ein Erscheinungsdatum bekannt. Von "The Mandalorian" ist erst vor wenigen Wochen die dritte Staffel erschienen.