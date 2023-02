Kein Ende in Sicht: "stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka hat seinen Vertrag bei RTL um "mehrere Jahre" verlängert und kündigt gleichzeitig neue Projekte an.

Moderator Steffen Hallaschka (51) hat seinen Vertrag bei RTL um "mehrere Jahre" verlängert. Das teilte der Sender am Dienstag mit. Die Vereinbarung umfasst neben der Moderation von "stern TV" und "stern TV Spezials" auch weitere Projekte für verschiedene Angebote der Gruppe.

Hallaschka kündigt neues Projekt in "Ehe" mit RTL an

Hallaschka zeigt sich erfreut über die weitere Zusammenarbeit. "In Zeiten großer Veränderungen im Fernsehmarkt bleibt 'stern TV' einer der wenigen Leuchttürme, weil die Sendung gleichermaßen für Orientierung und Unterhaltung steht", so der Moderator. "Für beides brenne ich und freue mich deshalb, dass das 'stern TV'-Studio mein zweites Wohnzimmer bleibt. Weitere geplante Projekte unter dem Dach von RTL werden hinzukommen. Eines hat schon bald seine Premiere."

Auf Instagram spricht er in einer Videobotschaft sogar von der Verlängerung des "Ehevertrags" mit RTL. Man stehe jetzt nach zwölfeinhalb Jahren "kurz vor der Petersilienhochzeit, und da sattelt man so schnell und leichtfertig nicht mehr um", erklärt Hallaschka. Sein neues Projekt stehe "kurz vor der Fertigstellung", er werde "demnächst an dieser Stelle" darüber sprechen, verspricht er in dem Video.

Laut RTL-Programm-Geschäftsführer Stephan Schmitter gehört Hallaschka "zu den besten und sympathischsten Moderatoren in Deutschland". Schmitter hob das "journalistische Gespür" und das "große Einfühlungsvermögen bei Gesprächen mit Betroffenen" des 51-Jährigen hervor. "All das macht ihn zu einem der beliebtesten RTL-Moderatoren. Ich freue mich daher sehr, dass wir auch in den kommenden Jahren viele tolle Sendungen und spannende neue Projekte gemeinsam mit Steffen Hallaschka machen werden."

Treue RTL-Seele

Seit Januar 2011 moderiert Steffen Hallaschka "stern TV" und "stern TV Spezials" bei RTL sowie verschiedene Programm-Events. So war er etwa im April 2015 in der 12-stündigen Spiegel TV-Doku bei VOX über das Kriegsende 1945 oder 2021 im RTL Spezial "Angriff auf unsere Kinder" zu sehen. Von 2006 bis 2010 moderierte er wöchentlich das Verbrauchermagazin "Markt" im NDR-Fernsehen. Für seine Moderation der WDR-Politshow "Kanzlerbungalow" wurde Steffen Hallaschka 2004 für den Grimme-Preis nominiert.

Am Mittwoch empfängt Hallaschka bei "stern TV" die neue Dschungelkönigin Djamila Rowe (55) zum traditionellen Interview nach "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".