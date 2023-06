In der finalen Staffel von "Stranger Things" kommt ein weiteres bekanntes Gesicht hinzu. Ein Star aus den "Terminator"-Filmen übernimmt eine Rolle in der Netflix-Serie.

In der finalen Staffel der Hitserie "Stranger Things" dürfen sich die Fans auf eine weitere bekannte Schauspielerin freuen. Linda Hamilton (66) stößt zum Cast der Netflix-Show. Das gab der Streamingdienst laut "The Hollywood Reporter" bei seinem Tudum-Fan-Event in Brasilien bekannt. Welche Rolle der "Terminator"-Star bei "Stranger Things" spielen wird, soll vorerst offenbar geheim gehalten werden.

Hamilton erschien dem Bericht zufolge per Videobotschaft bei der Veranstaltung und wurde von ihrem "Terminator"-Co-Star Arnold Schwarzenegger (75) vorgestellt. Der war bei dem Event in Sao Paulo, um eine zweite Staffel seiner Netflix-Serie "Fubar" anzukündigen.

"Stranger Things" geht zu Ende

Netflix hatte im Februar 2022 bekannt gegeben, dass "Stranger Things" mit der fünften Staffel enden wird. Die vierte Staffel, die im Mai 2022 ihre Premiere feierte, wurde Medienberichten zufolge zur bisher erfolgreichsten Staffel einer englischsprachigen Serie bei dem Streamingdienst. In den ersten 28 Tagen wurden demnach 1,35 Milliarden Stunden davon angeschaut, 19 Wochen lang war sie in den Top-10-Ranglisten von Netflix.

Linda Hamilton feierte Durchbruch in den 80er Jahren

Linda Hamilton ist vor allem durch die Rolle der Sarah Connor in den Filmen "Terminator" (1984) und "Terminator 2 - Tag der Abrechnung" (1991) bekannt geworden. Bei "Stranger Things" wirkten schon einige Schauspieler mit, die in den 1980er Jahren ihren Durchbruch feierten, darunter Winona Ryder (51), Cary Elwes (60), Matthew Modine (64), Sean Astin (52), Paul Reiser (67) und Robert Englund (76).

Wann die fünfte Staffel von "Stranger Things" auf Netflix erscheinen wird und was die Fans der Erfolgsserie dann erwartet, ist noch nicht bekannt. Angeblich werden die neuen Folgen nicht vor kommenden Sommer zu sehen sein. Zuletzt sorgte der Streik der Drehbuchautoren in Hollywood dafür, dass es Verzögerungen gibt.