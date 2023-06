Am vergangenen Sonntag standen die zwei liebsten TV-Optionen der deutschen Zuschauer zur Wahl: Fußball und Krimi. Gewonnen hat der "Tatort".

Am Sonntagabend (18. Juni) hatten die TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer unter anderem die Wahl zwischen dem Stuttgart-Krimi "Tatort: Die Nacht der Kommissare" im Ersten und dem Finale der Nations League bei RTL. Ungleich des Duells zwischen Spanien und Kroatien, das erst tief in der Nacht per Elfmeterschießen entschieden wurde, ging der "Tatort" in der Quotengunst als eindeutiger Sieger hervor. Das zeigen die offiziellen Zahlen, ermittelt von der AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK.

Demnach schalteten 6,7 Millionen Menschen bei sommerlichen Temperaturen in den letzten neuen "Tatort" vor der Sommerpause ein. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem Anteil von 27,4 Prozent. Mit Blick auf die Zielgruppe zwischen 14 bis 49 Jahren waren es 1,18 Millionen Menschen (21,4 Prozent). Der Tagessieg zur Primetime war dem Krimi aus Stuttgart damit zwar gewiss. Für die Kultreihe, die in Spitze schon weit über zehn Millionen Zusehende vor dem Bildschirm versammeln konnte, stellten diese Zahlen dennoch keinen Meilenstein dar.

Fußball-Spannung bis tief in die Nacht

An Spannung mangelte es auch beim Fußball-Abend bei RTL nicht, als sich das spanische Team den Titel der Nations League gegen Kroatien sicherte. Die meisten Zusehenden verbuchte die Partie um kurz nach 23 Uhr, als es ins Elfmeterschießen ging: 2,87 Millionen Menschen verfolgten die Schlussphase und damit rund 21 Prozent des Gesamtpublikums. In der Zielgruppe waren es mit 0,78 Millionen Menschen sogar 25,4 Prozent.

Zwei Monate Krimi-Pause

Neben dem "Tatort" wird sich auch der "Polizeiruf 110" für über zwei Monate in die Sommerpause verabschieden. Das hatte die ARD Ende Mai auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news mitgeteilt. "Nach derzeitigem Planungsstand" soll es laut einer Sprecherin am 28. August mit einer neuen Erstausstrahlung weitergehen. Welches Team dann im Ersten als Opener für die neue Saison zu sehen sein wird, und ob es zum Auftakt einen "Tatort" oder einen "Polizeiruf 110" geben wird, ist demnach noch nicht bekannt.

Von 25. Juni bis einschließlich 20. August werden auf dem Sendeplatz Sonntagskrimi-Wiederholungen gezeigt. Los geht es mit dem "Tatort: Wie alle anderen auch" (Köln) und dem "Polizeiruf 110: Sabine" (Rostock).