Sat.1 startet mit einer neuen Staffel von "The Biggest Loser" ins Jahr 2024. Fans der Abnehmshow dürfen sich im Januar auf zehn neue Folgen freuen.

Ran an die Pfunde! Auch 2024 kehrt an Neujahr die Abnehmshow "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" wieder auf die deutschen TV-Bildschirme zurück. Wie der Sender Sat.1 via Pressemitteilung angekündigt hat, startet die nunmehr 16. Staffel am 8. Januar zur Primetime um 20:15 Uhr. Die insgesamt zehn neuen Folgen laufen anschließend immer montags zur selben Uhrzeit.

Zum ersten Mal wird dann Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss (43) mit ihrem eigenen Team gegen die Kilokämpfer von TBL-Trainerlegende Ramin Abtin (51) antreten. 23 Kandidatinnen und Kandidaten wollen ihren überschüssigen Pfunden dieses Mal den Kampf ansagen. Neben dem Titel "The Biggest Loser 2024" winkt zudem ein Preisgeld von 50.000 Euro.

"The Biggest Loser" ist "eine etablierte Sat.1-Marke"

Der Sender hält nach wie vor große Stücke auf die beliebte Abnehmshow. "The Biggest Loser" sei "eine etablierte Sat.1-Marke mit vielen treuen Fans", schwärmt Senderchef Marc Rasmus. "Zum Start ins Jahr 2024 zeigt Sat.1 die Abnehm-Show um Christine Theiss und Ramin Abtin deshalb in der Primetime."