Nach dem ersten Teaser für Staffel fünf von "The Crown" macht sich der Palast angeblich bereit, den Ruf von König Charles III. zu schützen. Die neuen Folgen zeigen den "Krieg" im Rahmen der Scheidung von Charles und Diana.

Kurz vor dem Start der fünften Staffel von "The Crown": Der Buckingham Palast bereitet sich laut "The Telegraph" darauf vor, den Ruf von König Charles III. (73) zu schützen. Die neuen Folgen werden sich unter anderem mit der Scheidung von Charles und seiner ersten Frau Prinzessin Diana (1961-1997) befassen. Netflix hatte am Wochenende einen ersten Teaser veröffentlicht.

Laut "The Telegraph" betont der Palast, dass es sich bei "The Crown" um ein "Drama und nicht um eine Dokumentation" handle. Ein Freund des Königs äußerte sich gegenüber der Zeitung deutlicher. Er bezeichnete die Serie als "ausbeuterisch". Die Macher hätten "keine Skrupel, den Ruf eines Menschen zu zerstören". "Was die Leute vergessen, ist, dass es sich um echte Menschen und echte Leben handelt", sagte die anonyme Quelle.

Dass Charles nun König sei, bedeute laut den Insidern, dass er seine öffentliche Wahrnehmung besser steuern könne. Sie werden "mehr Gelegenheit haben, die echten Menschen mit der Fiktion zu vergleichen, die sie in 'The Crown' sehen". Weiter hieß es: "In der Vergangenheit wurde nicht so viel über sie berichtet, so dass es für die Menschen schwieriger war, das Drama mit der Realität zu vergleichen und zu kontrastieren".

Die Popularität von Charles ist laut einer Umfrage tatsächlich gestiegen, seitdem er König ist. Am 8. September war seine Vorgängerin, seine Mutter Elizabeth II., im Alter von 96 Jahren gestorben.

"The Crown": Staffel fünf zeigt "Krieg" zwischen Charles und Diana

Staffel fünf von "The Crown" startet am 9. November 2022 bei Netflix. Die Story umfasst die Jahre von 1990 bis etwa 1996. Die Trennung von Charles und Diana im Jahr 1992 nimmt darin viel Raum ein. Ein erster Clip, den Netflix bei einem Fan-Event vorstellte, zeigt das Paar bei Vorbereitungen für Interviews. Dabei wird die Scheidung als "Krieg" bezeichnet.

In Season fünf verkörpert Dominic West (52) erstmals die Rolle von Charles. Elizabeth Debicki (32) übernimmt in den neuen Folgen den Part der Diana von Emma Corrin (26).