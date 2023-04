Die letzte Staffel der Royal-Serie "The Crown" wird mit Spannung erwartet. Angeblich soll die Hochzeit von Charles und Camilla der Schlusspunkt werden.

Die finale Staffel der Netflix-Serie "The Crown" soll angeblich mit der Hochzeit von Charles (74) und Camilla (75) enden. Der heutige König und seine Gemahlin, damals Prinz Charles und Camilla Parker Bowles, gaben sich 2005 das Jawort. Wie die britische "Daily Mail" unter Berufung auf Insider berichtet, hoffen die Serienschöpfer, dass mit diesem positiven Ende auch die Kritiker verstummen.

Die preisgekrönte Produktion, die das Leben von Queen Elizabeth II. (1926-2022) und ihrer Familie nacherzählt, bekam zuletzt viel Gegenwind. Zum Start der fünften Staffel kam es zu einer Kontroverse, als prominente Persönlichkeiten die Darstellung der Charaktere kritisierten und einen Hinweis für die Zuschauer forderten, dass es sich um eine fiktive Serie handelt. In der sechsten Staffel wird der tödliche Autounfall von Prinzessin Diana (1961-1997) zum Thema. Erste Bilder vom Set sorgten erneut für kritische Stimmen, die ein zu detailreiches Zeigen der Todesumstände befürchten.

Hochzeit wird zum positiven Ausgang der Serie

Der Dreh der Hochzeit von Charles und Camilla soll dem Bericht zufolge diese Woche in der Kathedrale in York stattfinden - und damit nicht am Originalschauplatz. Die zweite Hochzeit des heutigen Monarchen wurde am 9. April 2005 in Windsor gefeiert. Nach der standesamtlichen Zeremonie im Rathaus der Stadt gab es einen Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor.

In der sechsten und letzten Staffel von "The Crown" wird Charles erneut von Schauspieler Dominic West (53) dargestellt, Olivia Williams (54) spielt Camilla.

Eine Quelle sagte der "Daily Mail" zufolge, seit einigen Monaten sehe es so aus, als ob die Serie für Unruhe sorgen wolle, "indem sie die Geschichte von Dianas Tod auf herzlose Weise erzählt und so die Prinzen William und Harry unnötig erzürnt". Nun hoffe man bei Netflix, dass mit dem positiven Ende die Wahrnehmung verändert werde. "Die Hochzeit von Charles und Camilla wird ein wahres Fest", heißt es über das angebliche Ende der Serie weiter. Die Quelle fügte hinzu: "Es passt auch gut in das Krönungsjahr des Königs."