Das Warten auf die Fortsetzung von "The Crown" hat bald ein Ende: Netflix hat im Rahmen seines Online-Events Tudum bekannt gegeben, wann die fünfte Staffel der Erfolgsserie anläuft.

Die mit Spannung erwartete fünfte Staffel der Netflix-Serie "The Crown" startet am 9. November 2022. Das gab der Streamingdienst am Samstag während seines Tudum-Events sowie in den Sozialen Medien bekannt.

Die Fans durften sich zudem über eine Videobotschaft von Imelda Staunton (66) freuen. Die Schauspielerin übernimmt in der fünften Staffel von "The Crown" die Rolle der Queen Elizabeth II. (1926-2022). Staunton verspricht, ihr "Möglichstes zu tun, um den sehr hohen Standard zu halten", den ihre Vorgängerinnen Olivia Colman (48) und Claire Foy (38) gesetzt haben. Sie hoffe, sie sehe "ruhig, gelassen und kompetent" aus, während ihr "Bauch Purzelbäume schlägt".

Neue Besetzung

Auch in der fünften Staffel von "The Crown" gibt es wieder eine neue Besetzung, die die königliche Familie spielt. Neben Imelda Staunton als Queen Elizabeth II. sind unter anderem Elizabeth Debicki (32, "Tenet") und Dominic West (52, "The Wire") Teil des Casts. Die neuen Folgen handeln von den Erlebnissen der britischen Königsfamilie zwischen 1990 und 1997.

Aktuell laufen die Dreharbeiten zur Fortsetzung von "The Crown" auf Hochtouren. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. am 8. September waren sie kurzzeitig unterbrochen worden. "Als Zeichen des Respekts wurden die Dreharbeiten für 'The Crown' heute [am 9. September] unterbrochen", hieß es am Folgetag in einem offiziellen Statement, welches unter anderem dem "Hollywood Reporter" vorlag. Auch am Tag der Beerdigung am 19. September wurden die Dreharbeiten zur Serie pausiert.