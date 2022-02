Wahnvorstellungen oder wahrgewordener Alptraum? In "The Fear Index" spielt Josh Hartnett ein Technologie-Genie, dessen Leben völlig aus den Fugen gerät.

Eine künstliche Intelligenz, die Angst nutzt, um Geld zu machen, ein brutaler Überfall und viele mysteriöse Vorfälle: In "The Fear Index" durchlebt Josh Hartnett (43) die schlimmsten 24 Stunden seines Lebens. Die vierteilige Mini-Serie nach dem Roman von Robert Harris (64) wird ab 17. Februar 2022 auf Sky Atlantic und dem Streamingdienst Sky Ticket gezeigt.

Das sind die Stars der Serie

Neben "Pearl Harbor"-Star Hartnett, der das Technologie-Genie Dr. Alex Hoffman spielt, ist Arsher Ali (37, "The Ritual") als sein Hedgefonds-Geschäftspartner und bester Freund Hugo in "The Fear Index" zu sehen. Leila Farzad (39, "I Hate Suzie") schlüpft in die Rolle von Hoffmans Frau Gabby und Grégory Montel (45, "Call My Agent") ist als Detective Leclerc dabei.

Darum geht's in "The Fear Index"

Dr. Alex Hoffman hat ein KI-System entwickelt, das Schwankungen auf dem Finanzmarkt vorhersehen soll. Dahinter steckt seine Theorie, dass sich Menschen vorhersehbar verhalten, wenn sie in Panik geraten. Die Angst an den Finanzmärkten will das System ausnutzen; es arbeitet blitzschnell damit, um große Gewinne zu erzielen.

Als Hoffman eines Nachts bei einem Einbruch in seine Villa in Genf angegriffen wird, und es weitere unerklärliche Vorfälle gibt, ist allerdings er es, der in Angst und Panik verfällt. Ein wohl gehütetes Geheimnis aus seiner Vergangenheit kommt ans Licht. Seine Firma, seine Ehe, sein Ruf drohen in nur wenigen Stunden vernichtet zu werden. Will ihm jemand etwas anhängen - oder verliert der Wissenschaftler einfach nur den Verstand?

Detective Leclerc, der mit Hoffmans Fall betraut ist, will den ehemaligen CERN-Wissenschaftler um jeden Preis entlarven. Hoffmans Frau Gabby könnte dieses Mal die Geduld mit ihm verlieren. Und die einzige Sorge seines Geschäftspartners Hugo ist das Milliardengeschäft, das nun auf dem Spiel steht. Für Hoffman beginnt eine Verfolgungsjagd um Leben und Tod...

Die britische Thrillerserie läuft ab 17.2.2022 um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic und auf Abruf.