Kurz vor dem Finale von "The Masked Singer" hat es Klaus Claus erwischt. Dieser bekannte Sänger steckte unter dem Kostüm.

Klaus Claus ist in der ProSieben-Show "The Masked Singer" enttarnt worden. Unter der Maske verbarg sich Sänger Tim Bendzko (38, "Nur kurz die Welt retten"). Am Ende der Halbfinal-Ausgabe der Sendung zog der 38-Jährige am Samstagabend (16. Dezember) im finalen Voting der Zuschauer und Zuschauerinnen gegen den Lulatsch und den Mustang den Kürzeren.

Tim Bendzko ist überraschend weit gekommen

Im Interview mit Moderatorin Viviane Geppert (32) sagte Tim Bendzko in der "ProSieben Aftershow", er habe nicht damit gerechnet, dass er bei "The Masked Singer" überhaupt so weit kommen würde. "Ich hätte viel drauf gewettet, dass ihr in der ersten Sendung nach einer Sekunde meinen Namen sagt", erklärte der Musiker.

Diese Promis saßen im Rateteam des Halbfinales

Das Rateteam von "The Masked Singer" bekam am Samstagabend Unterstützung von Sänger Rea Garvey (50), der im Halbfinale der neunten Staffel zu Gast war. Comedian Rick Kavanian (52), der den festen Platz des Sängers Álvaro Soler (32) übernommen hat, und Moderatorin Ruth Moschner (47), die ihrer Rolle als fixes Mitglied des Rateteams treu bleibt, saßen neben ihm. Garvey brachte sehr viel "Masked Singer"-Erfahrung mit. Er rätselte bereits in den Staffeln zwei, vier, fünf, sechs und acht als ständiges Mitglied des Rateteams und mehrmals als Rategast mit.

Im Finale der Sendung stehen nun folgende Masken: der Troll, der Lulatsch, der Mustang und die Eisprinzessin. Bisher ausgeschieden sind neben Tim Bendzko alias Klaus Claus auch Sängerin Katja Ebstein (78) als Okapi, Model Eva Padberg (43) als Feuerlöscher, TV-Star Jenke von Wilmsdorff (58) als Marsmaus und in Folge vier musste sich in der vergangenen Woche Schauspieler Uwe Ochsenknecht (67) alias der Kiwi verabschieden.

Die Herbststaffel von "The Masked Singer" läuft seit 18. November, am 23. Dezember soll in der sechsten Folge das Finale steigen.