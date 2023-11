Ab Ende November sticht das "Traumschiff" wieder in See - es geht nach Namibia, in die USA und nach Indonesien. Unter den Gaststars sind Cathy Hummels, Kai Pflaume und die Pochers. Das ist bislang bekannt:

"Traumschiff"-Fans aufgepasst: Ab Ende November stechen Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, 42) und seine Crew wieder an drei Abenden in See. Mit dabei sind neben bekannten Gesichtern wie Collien Ulmen-Fernandes (42) als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado, Harald Schmidt (66) als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle, Barbara Wussow (62) als Hoteldirektorin Hanna Liebhold oder Daniel Morgenroth (59) als Staff-Kapitän Martin Grimm auch einige aufregende Gaststars. Was ist bisher über die nächsten Folgen bekannt?

Den Start macht am 26. November die Folge "Traumschiff - Walvis Bay" (20:15 Uhr im ZDF). An der Reise des "Traumschiffs" nach Swakopmund, einer Küstenstadt in Namibia, nehmen neben der bekannten Crew um Kapitän Max Parger unter anderem auch Esther Schweins (53), Gesine Cukrowski (55) und Florian Fitz (56) teil. Zudem sind besondere Gaststars mit an Bord: Cathy Hummels (35) ist neben "Tatort"-Star Dietmar Bär (62) zu sehen, zudem ist Boxstar Axel Schulz (55) dabei.

Weihnachten in Utah und die Pochers in der Neujahrsfolge

Am zweiten Weihnachtsfeiertag sticht das "Traumschiff" in See Richtung Vereinigte Staaten. In Utah ist Staff-Kapitän Martin Grimm mit seinem alten Freund Stefan (Wolfgang Fierek, 72) für eine Motorradtour verabredet. Unter den Kreuzfahrtgästen sind Teresa Klamert (31), Ingolf Lück (65), Martin Bruchmann (34), Ben Blaskovic (35) und Michelle Glick (42). Zudem ist Kai Pflaume (56) in einer Gastrolle zu sehen. Das ZDF strahlt die Folge "Das Traumschiff - Utah" am 26. Dezember um 20:15 Uhr aus.

Am Neujahrstag 2024 geht es nach Indonesien. In "Das Traumschiff - Nusantara" steht unter anderem das Liebesleben von Kapitän Max Parger im Fokus: Der hat seine Herzensdame Veronika (Wanda Perdelwitz, 39) mit an Bord gebracht. Zudem sind Walter Kreye (81), Daniela Ziegler (75) und Carin C. Tietze (59) mit an Bord des Kreuzfahrtschiffs. Brisant: Oliver (45) und Amira Pocher (31) drehten noch vor ihrer Trennung für das "Traumschiff" und sind in Gastrollen zu sehen - es geht ausgerechnet um ein Liebesdrama. Die Neujahrsfolge strahlt das ZDF am 1. Januar 2024 um 20:15 Uhr aus.

Und damit nicht genug: Am Neujahrstag stechen Parger und Crew ein weiteres Mal in See - für den letzten Film der Reihe "Kreuzfahrt ins Glück", mit dem Titel "Hochzeitsreise nach Korsika" (21:45 Uhr im ZDF). Für die Crew rund um Kapitän Max Parger geht es auf die französische Insel Korsika, wo ein Silberhochzeitspaar sein Ehegelübde erneuern will. Dabei kommt es zu der ein oder anderen Überraschung, Hochzeitsplaner Tom (Jan Hartmann, 43) hat alle Hände voll zu tun.

"Das Traumschiff - Walvis Bay" ist ab Sonntag (19. November) für ein Jahr in der ZDF-Mediathek verfügbar, die anderen drei Filme ab dem 8. Dezember.