Jodie Foster wird in der vierten Staffel von "True Detective" in einer der Hauptrollen zu sehen sein. Jetzt steht das Startdatum fest.

Jodie Foster (60) wird zur Ermittlerin. In der vierten Staffel der US-Krimi-Serie"True Detective" verkörpert die zweifache Oscarpreisträgerin Detective Liz Danvers. Diese ermittelt mit Kollegin Evangeline Navarro (Kali Reis, 37) in Alaska. HBO hat nun gemeinsam mit einem weiteren Teaser-Trailer das Premierendatum für Staffel vier veröffentlicht. Demnach ist die Serie ab 14. Januar 2024 zu sehen.

Sky Deutschland gab in einer Mitteilung wiederum bekannt, dass deutsche Fans die Folgen in der Nacht vom 14. auf den 15. Januar immer montags um etwa 9 Uhr über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW abrufen können. Die Folgen stehen dabei im Original oder auf Deutsch sowie mit deutschen oder englischen Untertiteln bereit. Eine lineare Ausstrahlung auf Sky Atlantic ist für einen späteren Zeitpunkt geplant.

"True Detective: Night Country": Darum geht's

"True Detective" ist eine Anthologie-Serie, die in jeder Staffel (2014, 2015 und 2019) jeweils eine abgeschlossene Handlung mit eigener Besetzung und eigenem Hauptschauplatz hat. So übernimmt Jodie Foster in der neuen Staffel mit dem Zusatz "Night Country" erstmals als Detective Liz Danvers, die mit ihrer Kollegin zum Einsatz kommt, als in Ennis, Alaska, acht Männer verschwinden. Gemeinsam hatten sie die arktische Forschungsstation Tsalal betrieben. Danvers und Navarro müssen sich bei dem Fall der eigenen Dunkelheit stellen und Wahrheiten auf den Grund gehen, die unter dem ewigen Eis begraben liegen.

Für Jodie Foster ist es die erste regelmäßige Serienrolle seit ihrem Durchbruch als Filmschauspielerin. Die ehemalige Kinderdarstellerin wurde 1976 im Alter von 13 Jahren mit "Taxi Driver" zum Star. Bereits seit ihrem dritten Lebensjahr stand sie für Werbungen und Serien vor der Kamera, von "Bonanza" bis "The Addams Family".