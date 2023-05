Bei der Kritik fiel die Serie "True Lies" völlig durch. Nun zieht der US-Sender CBS die Notbremse und setzt den Ableger des Arnold-Schwarzenegger-Klassikers von 1994 ab.

Nach nur einer Staffel: Der amerikanische Sender CBS zieht laut "The Hollywood Reporter" seiner Serie "True Lies" den Stecker. Die Serie nach dem gleichnamigen Actionklassiker mit Arnold Schwarzenegger (75) von 1994 war in Deutschland beim Streamingdienst Disney+ zu sehen.

Die Einstellung von "True Lies" ist nicht unbedingt eine Überraschung. Die Quoten waren überschaubar, die Kritiken schwach. Bei der Sammelseite "Rotten Tomatoes" hat die Serie nur bei 39 Prozent der Kritiken eine positive Bewertung. Beim Publikum sind es immerhin 50 Prozent.

Kein Vergleich mit dem Original von James Cameron

Konsens herrscht bei Kritikern und Zuschauern darüber, dass die Serie mit ihrem Vorbild nicht mithalten kann. Es fehlt die Originalität und die Chemie zwischen Schwarzenegger und seiner Filmpartnerin Lee Curtis" itemprop="name" />Jamie Lee Curtis (64). Die Darsteller Steve Howey (45) und Ginger Gonzaga (39) können da nicht mithalten.

Mit James Camerons (68) modernem Actionklassiker von 1994 hat der von ihm produzierte TV-Ableger nur die Prämisse gemeinsam. Hausfrau Helen ahnt nicht, dass ihr scheinbar langweiliger Gatte Harry in Wahrheit ein international aktiver Topspion ist. Im Film sorgt dies für lustige Verwicklungen. In der Serie arbeitet Helen stattdessen schon früh selbst als Agentin mit Harry zusammen. In der Folge hebt sich die Serie kaum von anderen Spionageabenteuern ab.

Zusammen mit "True Lies" hat CBS auch "East New York" gecancelt. Die Krimiserie war in Deutschland bisher nicht zu sehen. Die bereits angesetzte Action-Serie "SWAT" kommt dafür zurück.