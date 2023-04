"Die Beatrice Egli Show" lief am Samstagabend das erste Mal im Ersten und durfte sich über Traumquoten freuen: Über 3,6 Millionen Menschen schalteten ab 20:15 Uhr ein und bescherten der Sendung stärkere Quoten als dem "DSDS"-Finale oder "The Masked Singer". Nur beim jungen Publikum gab es Abstriche.

"Die Beatrice Egli Show" hat bei ihrer Premiere im Ersten eine Traumstart hingelegt. Mit 3,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern setzte sie sich zur Primetime beim Gesamtpublikum gegen "Deutschland sucht den Superstar" (RTL) und "The Masked Singer" ( ProSieben) durch, wie aus offiziellen Daten der AGF hervorgeht. Das bedeutete 14,1 Prozent Marktanteil für die Musikshow, die erstmals im ARD-Hauptprogramm lief. Bisher war Beatrice Egli (34) mit bereits guten Quoten im SWR, MDR und SRF zu sehen.

Lediglich dem ZDF-Film "Conti - Meine zwei Gesichter" musste die Schlagersendung am Samstagabend den Vortritt lassen: Der Streifen lockte 4,05 Millionen vor die Bildschirme und konnte mit 15,3 Prozent Marktanteil den Tagessieg verbuchen.

Schwach beim jungen Publikum

Die ARD-Sendung mit Gästen wie Peter Maffay (73), Ute Freudenberg (67) oder Bülent Ceylan (47) kam in der Gruppe der 14- bis 49-Järigen hingegen nicht so gut an: Nur gut 360.000 Menschen in dieser Altersgruppe schalteten ein, was einem Marktanteil von 6,4 Prozent entsprach. Da konnten sich das "DSDS"-Finale mit 940.000 (14,9 Prozent) und "The Masked Singer" mit 1,09 Millionen jungen Zuschauenden (17,2 Prozent Marktanteil) deutlich absetzen.

Bleibt Eglis ARD-Premiere wirklich eine Ausnahme?

Den schwachen Quoten in der jungen Zielgruppe zum Trotz konnte "Die Beatrice Egli Show" am Samstagabend beeindruckende Zahlen verbuchen. Die Sendung war als "einmalige" Ausnahme angekündigt worden. Doch das könnte sich angesichts des regen Interesses möglicherweise noch ändern.

"Die Beatrice Egli Show" hatte im April 2022 Premiere gefeiert und ging im November erneut über die Bühne. Die zweite Ausgabe mit Gästen wie Andrea Berg (57), Maite Kelly (43) oder den Höhnern lockte über 2,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher. Das entsprach einer Pressemitteilung zufolge einem Marktanteil von 8,5 Prozent beim Gesamtpublikum.