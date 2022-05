"Die Kanzlei" (Das Erste) hilft einer Frau, deren kleiner Sohn verunglückt ist. Bei "Sing meinen Song" (VOX) dreht sich alles um die Zweimann-Band SDP. Privatdetektiv Dengler stößt in "Die schützende Hand" (3Sat) auf Widersprüche im NSU-Fall.

20:15 Uhr, Das Erste , Die Kanzlei: Schräglage, Anwaltsserie

Isabel von Brede ( Sabine Postel) und Markus Gellert ( Herbert Knaup) versuchen, einer Mutter zu helfen, deren kleiner Sohn nach einem Badeunfall im Koma liegt. Ihr Ex-Mann hat sie angezeigt, nicht aufgepasst zu haben und macht ihr das Sorgerecht streitig. Nach Aussage des Bademeisters war die Mutter in der Schwimmhalle mit ihrem Handy beschäftigt. Die neue Staatsanwältin Barbara Geldermann ( Esther Schweins) will ein Exempel statuieren und sie wegen Verletzung der Aufsichtspflicht hart bestrafen.

20:15 Uhr, VOX , Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Popsänger Johannes Oerding führt als Gastgeber durch die Sendung. Außerdem mit dabei: Popsänger Clueso, Floor Jansen, Frontfrau der Symphonic-Metal-Band Nightwish, das Musiker-Duo SDP Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin, Künstlerin LOTTE, der internationale Pop- und Soulsänger Kelvin Jones sowie Musikerin und Songwriterin ELIF.

20:15 Uhr, 3Sat, Dengler - Die schützende Hand, Krimi

"Wie kamen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt ums Leben?", fragt ein Unbekannter. Obwohl die Antwort für ihn eigentlich klar ist, nimmt Privatermittler Georg Dengler ( Ronald Zehrfeld) den Auftrag an. Mundlos und Böhnhardt erschossen sich selbst. So lautet jedenfalls die offizielle Version. Absurd, sagen Insider. Dengler braucht die in Amsterdam untergetauchte Hacker-Aktivistin Olga Illiescu ( Birgit Minichmayr), um an entscheidende NSU-Akten auf dem Server des BKA zu kommen.

20:15 Uhr, ZDF, Nelson Müller: Der Fett-Kompass, Doku

Sternekoch Nelson Müller kümmert sich um unsere gute Ernährung. Öle und Fette brauchen wir alle - aber welche und wie viel? "Der Fett-Kompass" gibt Orientierung im Lebensmittel-Dschungel. Zu lange hieß es: Weniger Fett essen, das ist gesund. Dabei machen Öle und Fette an sich nicht krank. Auf ihre Qualität kommt es an. Nelson Müller zeigt, wie jeder ganz leicht gute Produkte findet. Denn Burger, Margarine oder Chips müssen nicht schlecht sein.

20:15 Uhr, kabel eins, Die etwas anderen Cops, Actionkomödie

Danson (Dwayne "The Rock" Johnson) und Highsmith (Samuel L. Jackson) sind die coolsten Cops des NYPD. Anders ihre Kollegen Gamble ( Will Ferrell) und Hoitz ( Mark Wahlberg) - Gamble ist als fauler Schreibtischtäter bekannt, während Hitzkopf Hoitz ein verhinderter Mordermittler ist. Als Danson und Highsmith sterben, wittert Hoitz seine Chance. Er zwingt Gamble, einen neuen Fall zu übernehmen: Der Finanzhai David Ershon ( Steve Coogan) scheint in eine Verschwörung verwickelt zu sein.