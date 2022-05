"Die Kanzlei" (Das Erste) hat es mit einer Stalkerin zu tun. In "Wir sind die Millers" (kabel eins) schmuggelt eine Patchwork-Familie Marihuana. Bei "Sing meinen Song" (VOX) steht die Singer-Songwriterin LOTTE im Mittelpunkt.

20:15 Uhr, Das Erste , Die Kanzlei: Heimatlos, Anwaltsserie

Die Kanzlei nutzt mittlerweile Gellerts ( Herbert Knaup) Wohnung als Büro, und auch die heimatlose Isa ( Sabine Postel) hat bei ihm Unterschlupf gefunden, als ausgerechnet der arrogante Showmaster, der den Sohn einer früheren Mandantin in den Selbstmord getrieben hatte, die Hilfe unserer Anwälte sucht. Eine Stalkerin dringt wiederholt in seine Wohnung ein, stellt Sachen um und macht sich sogar in seinem Bett breit.

20:15 Uhr, kabel eins, Wir sind die Millers, Komödie

Drogendealer David ( Jason Sudeikis) wird von seinem Boss erpresst, eine große Menge an Stoff über die amerikanisch-mexikanische Grenze zu schmuggeln. Als Tarnung stellt er sich eine Familie zusammen. Eine Stripperin ( Jennifer Aniston) und zwei vernachlässigte Jugendliche aus der Nachbarschaft sind gegen Bares bereit, ihm bei dieser Aktion zu helfen. Und siehe da, die Patchworkfamilie wächst zu einer schlagkräftigen Truppe zusammen.

20:15 Uhr, VOX , Sing meinen Song - Das Tauschkonzert , Musiksession

Popsänger Johannes Oerding führt als Gastgeber durch die Sendung. Außerdem mit dabei: Popsänger Clueso, Floor Jansen, Frontfrau der Symphonic-Metal-Band Nightwish, das Musiker-Duo SDP Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin, Künstlerin LOTTE, der internationale Pop- und Soulsänger Kelvin Jones sowie Musikerin und Songwriterin ELIF.

20:15 Uhr, ZDF, Wir Deutschen und Russland , Doku

Putins Überfall auf die Ukraine ist eine Zeitenwende - auch für die deutsch-russischen Beziehungen. Historische Traditionen des Miteinanders werden von der Gegenwart überrollt. Wie haben sich die Haltungen und Beziehungen der Deutschen zu Russland im Laufe der Jahrhunderte entwickelt? Und wie wirkten sie sich auf die Politik der vergangenen Jahrzehnte aus? Der Film nimmt den Zuschauer mit auf eine Zeitreise.

20:15 Uhr, 3Sat, Die Bestatterin - Der Tod zahlt alle Schulden, Komödie

Lisa Taubenbaum ( Anna Fischer) ist nach dem ungeklärten Unfalltod ihrer Mutter in ihr Heimatdorf auf der Schwäbischen Alb zurückgekehrt. Mit ihrem Vater Alfons (Hartmut Volle), und ihrem Bruder Hannes (Frederik Bott) will sie das familieneigene Bestattungsunternehmen weiterführen. Allerdings gehen die Geschäfte ausgesprochen schlecht. Doch dann passieren gleich zwei Todesfälle: Der örtliche Bankdirektor erschießt sich versehentlich bei der Jagd, Oma Wertbacher erliegt augenscheinlich einem Herzanfall. Doch wie kommen die Würgemale an Oma Wertbachers Hals?